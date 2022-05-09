Simge Sağın transparan elbisesiyle sahnede! 'Gülşen'i geçtin!'

"KIYAFETLERİME HARCADIĞIM PARAYA HİÇ ÜZÜLMEM"

Sahnede bir giydiğini bir daha giymenin profesyonelce bir davranış olmadığının altını çizen Simge Sağın, "Sahne benim vitrinim. Onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem." ifadelerini kullanmıştı.