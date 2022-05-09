Simge Sağın transparan elbisesiyle sahnede! 'Gülşen'i geçtin!'
Şarkıcı Simge Sağın sahne kostümüyle gündeme bomba gibi düştü. Simge tamamen transparan mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Simge Sağın'ın cesur tarzını görenler "Gülşen'i geçtin!" yorumları yaptı.
Bir mobilya markasının reklam teklifi için 1 milyon TL talep ederek gündeme gelen Simge Sağın sahne tarzıyla olay oldu. Dansla şarkıyı aynı anda yapamadığını söyleyen Simge sınırları zorladı. Simge sahneye süper mini bir transparanla çıktı.
TRANSPARAN SİMGE
Gecede transparan mini bir elbise giyen Simge Sağın, konserden fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
"KIYAFETLERİME HARCADIĞIM PARAYA HİÇ ÜZÜLMEM"
Sahnede bir giydiğini bir daha giymenin profesyonelce bir davranış olmadığının altını çizen Simge Sağın, "Sahne benim vitrinim. Onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem." ifadelerini kullanmıştı.
GİYDİĞİ KIYAFETLERİ ŞARKICILARA GÖNDERİYOR
Sağın, giydiği kıyafetleri ise Adana, Ankara ve Gaziantep'te sahne alan şarkıcılara gönderdiğini dile getirmişti. Bu durumu gelenek haline getiren sanatçının kostümlerinin kuru temizleme yapıldıktan sonra altı ayda bir kargolanarak, yeni sahibine ulaştığı öğrenilmişti.