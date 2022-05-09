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MagazinSimge Sağın transparan elbisesiyle sahnede! 'Gülşen'i geçtin!'
HaberlerMagazin Haberleri Simge Sağın transparan elbisesiyle sahnede! 'Gülşen'i geçtin!'
• 09 Mayıs 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:

Simge Sağın transparan elbisesiyle sahnede! 'Gülşen'i geçtin!'

Şarkıcı Simge Sağın sahne kostümüyle gündeme bomba gibi düştü. Simge tamamen transparan mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Simge Sağın'ın cesur tarzını görenler "Gülşen'i geçtin!" yorumları yaptı.

• 09 Mayıs 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:
1Simge Sağın transparan elbisesiyle sahnede Gülşeni geçtin
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Bir mobilya markasının reklam teklifi için 1 milyon TL talep ederek gündeme gelen Simge Sağın sahne tarzıyla olay oldu. Dansla şarkıyı aynı anda yapamadığını söyleyen Simge sınırları zorladı. Simge sahneye süper mini bir transparanla çıktı.

2TRANSPARAN SİMGE

TRANSPARAN SİMGE

Gecede transparan mini bir elbise giyen Simge Sağın, konserden fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

3Simge Sağın transparan elbisesiyle sahnede Gülşeni geçtin

Sağın'ın iddialı tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. Şarkıcının gönderisi kısa sürede 70 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

4SAHNEDEKİ SİMGE İLE EVDEKİ SİMGE ARASINDA ÇOK FARK VAR

"SAHNEDEKİ SİMGE İLE EVDEKİ SİMGE ARASINDA ÇOK FARK VAR"

Öte yandan daha önce, "Sahnedeki Simge ile evdeki Simge arasında çok fark var." diyen şarkıcı, "Evdeki Simge çok sakin rahat giyinen, sahnedeki Simge ise enerjik ve havalı bir kadın." şeklinde konuşmuştu.

5KIYAFETLERİME HARCADIĞIM PARAYA HİÇ ÜZÜLMEM

"KIYAFETLERİME HARCADIĞIM PARAYA HİÇ ÜZÜLMEM"

Sahnede bir giydiğini bir daha giymenin profesyonelce bir davranış olmadığının altını çizen Simge Sağın, "Sahne benim vitrinim. Onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem." ifadelerini kullanmıştı.

6GİYDİĞİ KIYAFETLERİ ŞARKICILARA GÖNDERİYOR

GİYDİĞİ KIYAFETLERİ ŞARKICILARA GÖNDERİYOR

Sağın, giydiği kıyafetleri ise Adana, Ankara ve Gaziantep'te sahne alan şarkıcılara gönderdiğini dile getirmişti. Bu durumu gelenek haline getiren sanatçının kostümlerinin kuru temizleme yapıldıktan sonra altı ayda bir kargolanarak, yeni sahibine ulaştığı öğrenilmişti.

7Simge Sağın transparan elbisesiyle sahnede Gülşeni geçtin

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Simge Sağın transparan elbisesiyle sahnede! 'Gülşen'i geçtin!'

Simge Sağın transparan elbisesiyle sahnede! 'Gülşen'i geçtin!'