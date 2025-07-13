Siirt'te denediler ve tuttu! Bahçesine eken para basacak

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, mart ayının ilk haftasında Pervari'nin 1200 rakımlı Beğendik beldesi ile Ayvalıbağ ve Gölgeli köyleri, 1400 rakımlı Yeniaydın ve Ormandalı köyleri, 1800 rakımlı Gökçekoru köyünün Göl mezrasındaki bahçeler başta olmak üzere 10'dan fazla noktada toplam 52 deneme üretimi yapıldı.