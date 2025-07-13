Siirt'te denediler ve tuttu! Bahçesine eken para basacak
Kaynak : AA
Siirt'te tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve çiftçilere alternatif gelir kaynağı sağlamak amacıyla başlatılan "Sözleşmeli Böğürtlen Projesi" kapsamında, yüksek rakımlarda yapılan deneme üretimlerinden olumlu sonuçlar elde edildi. Kentte böğürtlen üretim alanlarının her geçen gün arttığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Şanverdi, projenin tamamlanmasıyla çok sayıda üreticiye yeni bir gelir kapısı açılacağını kaydetti.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, mart ayının ilk haftasında Pervari'nin 1200 rakımlı Beğendik beldesi ile Ayvalıbağ ve Gölgeli köyleri, 1400 rakımlı Yeniaydın ve Ormandalı köyleri, 1800 rakımlı Gökçekoru köyünün Göl mezrasındaki bahçeler başta olmak üzere 10'dan fazla noktada toplam 52 deneme üretimi yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, beraberindeki teknik ekip ile Pervari ilçesinin Gökçekoru köyündeki deneme bahçesinde yapılan incelemede 1100 ve 1800 rakım arasındaki bölgelerde gerçekleştirilen deneme üretimlerinde böğürtlen fidelerinin gelişimi, çiçeklenme ve boylanma performansının başarılı olduğu, meyvenin bölge iklimine büyük oranda uyum sağladığı gözlendi.
Kentte böğürtlen üretim alanlarının her geçen gün arttığını ifade eden Şanverdi, projenin tamamlanmasıyla çok sayıda üreticiye yeni bir gelir kapısı açılacağını kaydetti.Kurtalan'da yaklaşık 230 dekar alanda böğürtlen üretimi yapıldığını, yıllık verimin 318 ton olduğunu dile getiren Şanverdi, böğürtlen üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik projenin 2026 yılı başında başlayacağını aktardı.