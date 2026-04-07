Siirt'te açan bu çiçeği koparmanın cezası 700 bin TL

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleler, karların erimesiyle birlikte ortaya çıktı. Yaklaşık bir aylık ömürleri olan çiçekler, ilkbaharın müjdecisi olarak kabul ediliyor. Endemik türü koparanlara ise 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.