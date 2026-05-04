GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSıfır noktasında 30 yılın rekoru kırıldı! Karahan Çayı önüne ne kattıysa götürdü
HaberlerGündem Haberleri Sıfır noktasında 30 yılın rekoru kırıldı! Karahan Çayı önüne ne kattıysa götürdü

Sıfır noktasında 30 yılın rekoru kırıldı! Karahan Çayı önüne ne kattıysa götürdü

04.05.2026 - 08:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

- Kars'ta etkili olan sağanak yağışlar, Akyaka ilçesine bağlı Kalkankale köyünde taşkına neden oldu. Köyün ortasından geçen Karahan Çayı'nın debisi aniden yükselirken, taşan sular geniş ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı.

1Sıfır noktasında 30 yılın rekoru kırıldı! Karahan Çayı önüne ne kattıysa götürdü

Kars'ın Akyaka ilçesinde son günlerde aralıklarla devam eden yağışların ardından Karahan Çayı taştı. Çayın yatağından çıkarak çevreye yayılması sonucu köydeki çok sayıda tarım arazisi zarar gördü. Sel suları, özellikle ekili alanlarda büyük tahribata yol açarken, çiftçiler zor anlar yaşadı.

2Sıfır noktasında 30 yılın rekoru kırıldı! Karahan Çayı önüne ne kattıysa götürdü

Kalkankale köyü muhtarı Metin Okcu, yaşanan taşkının son 30 yılın en büyüğü olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 yıldır bu çayın bu kadar taştığını görmedik. Ekili arazilerimiz tamamen su altında kaldı. Yetkililer köyümüzde taşkın koruma projesini hayata geçirmelidir" dedi. Öte yandan Karahan Çayı'nın ıslah edilmesi ve taşkınlara karşı önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Muhtar Murcu, sel sularının ekili arazilere zarar verdiğini sözlerine ekledi.

3Sıfır noktasında 30 yılın rekoru kırıldı! Karahan Çayı önüne ne kattıysa götürdü

Öte yandan bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması beklenirken, Ermenistan sınırına sıfır noktada bulunan Kalkankale köyünden geçen Karahan Çayı'nın debisinin daha fazla yükselmesi köylüleri kara kara düşündürüyor. Kentte yağışlı hava aralıklarla devam ediyor.