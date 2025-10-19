Şifa arayanların yeni adresi! Resmen akın var, duyan Aksaray'ın yolunu tutuyor

2

Tuz Gölü turizmiyle doğa ve turizme farklı bir kapı açıldığını ifade eden Eskil İlçe Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, "Eskil Tuz Gölü Obalarında tuz odasındaki çadırdayız. Sağlık turizmi olarak bir nimet olan Tuz Gölü ve tuz odalarını Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu hocamız da ziyaret ederek, Tuz Gölü’nün faydalarını, nimetlerini ve ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Tuz odalarımızın, solunum ve cilt hastalıklarına çok faydalı olduğunu bizzat kendisi açıkladı. Ayrıca Tuz Gölü, coğrafya açısından dünya cennetinden bir tanesi. Sınırsız gökyüzü, uçsuz bucaksız beyazlığı eşliğinde gün doğumu ve gün batımı ile görsel açıdan Allah vergisi tabiat güzelliği var. Bu doğal şifa kaynağı ve görsel güzelliği açarak yerli ve yabancı turistleri ağırlıyoruz. Sağlık ve coğrafya açısından yerli ve yabancı turistlerimiz Tuz Gölü’nü ziyaret ederek tabiatın güzelliğini ve nimetlerinden faydalanıyorlar" dedi.