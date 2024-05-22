Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı! Son 53 yılın rekoru kırıldı
Nisan ayında ortalama sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 2024 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1991-2020 Normallerine Göre Mukayesesi Raporu çıktı. Son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı, sıcaklık normaline göre 4,3 derece yükseldi. Ortalama sıcaklıklar, bütün bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde olduğu belirtildi.
DHA
• 22 Mayıs 2024 - 13:34 • Son Güncelleme:
DHA
• 22 Mayıs 2024 - 13:34 • Son Güncelleme: