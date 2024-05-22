Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı! Son 53 yılın rekoru kırıldı

BÖLGE BÖLGE SICAKLIK DERECELERİ

Ege Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,1 derece iken, 2024 Nisan ayı 18,4 derece oldu ve 4,3 derece daha sıcak geçti. Akdeniz Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,3 derece iken, 2024 Nisan ayı 19,3 derece oldu ve 4 derece daha sıcak geçti. İç Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 10,4 derece iken, 2024 Nisan ayı 15,1 derece oldu ve 4,7 derece daha sıcak geçti. Karadeniz Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,1 derece iken, 2024 Nisan ayı 15,7 derece oldu ve 4,6 derece daha sıcak geçti. Doğu Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,9 derece iken, 2024 Nisan ayı 13,4 derece oldu ve 4,5 derece daha sıcak geçti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,2 derece iken, 2024 Nisan ayı 19,6 derece oldu ve 4,4 derece daha sıcak geçti.