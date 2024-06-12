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Gündem Sıcak havalar deprem habercisi mi, sıcak hava depremi tetikler mi?
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Sıcak havalar deprem habercisi mi, sıcak hava depremi tetikler mi?

Türkiye’de mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları 44 dereceye ulaştı. Sıcaklığı en yüksek olacağı 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunulmaması gerektiği konusunda uyarı yapıldı. Sıcak havaların artmasıyla vatandaşların aklına sıcaklık ve deprem ilişkisi yeniden gündem oldu. Peki, Sıcak havalar deprem habercisi mi, sıcak hava depremi tetikler mi?

• 12 Haziran 2024 - 13:53 • Son Güncelleme:
• 12 Haziran 2024 - 13:53 • Son Güncelleme:
1 Sıcak havalar deprem habercisi mi, sıcak hava depremi tetikler mi

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor.

2 Sıcak havalar deprem habercisi mi, sıcak hava depremi tetikler mi

Sıcak havalar deprem habercisi mi, sıcak hava depremi tetikler mi?

Nasa’dan yer alan bilgiye göre tamamen yanlış bir ilişkilendirme sonucu ortaya atılan sıcak havalarda deprem beklentisi veya gökyüzünün kızıla çalan bir renk almasının depremle hiçbir ilgisi bulunamamıştır.

3 Sıcak havalar deprem habercisi mi, sıcak hava depremi tetikler mi

İstatistiksel olarak, soğuk havalarda, sıcak havalarda, yağmurlu havalarda vb. depremlerin yaklaşık olarak eşit bir dağılımı vardır.

4 Sıcak havalar deprem habercisi mi, sıcak hava depremi tetikler mi

Jeoloji biliminin gelişmesiyle artık depremlerin tektonik süreçlerin bir sonucu olduğunu biliyoruz. Deprem olacak bölgeleri önceden tahmin edebiliyoruz.

5 Sıcak havalar deprem habercisi mi, sıcak hava depremi tetikler mi

Bilim depremin olacağı günü ve saati henüz tahmin edemese de tıpkı ülkemizin önemli bilim insanlarından Prof. Dr. Naci Görür gibi tüm dünyadan önemli bilim insanları ve sismologlar deprem bölgesinde yaşayan insanları ve şehir planlamacılarını önceden uyarabiliyor.

6 Depremle Hava Olayları Arasındaki Tek İlişki: Kasırgalar

Depremle Hava Olayları Arasındaki Tek İlişki: Kasırgalar

Depremler ve hava durumu arasında kaydedilen tek ilişki, kasırga gibi büyük fırtınaların neden olduğu atmosferik basınçtaki büyük değişikliklerin zaman zaman "yavaş depremler" olarak bilinen olayları tetiklediğinin gösterilmesidir. Nispeten uzun süreler boyunca enerji ve geleneksel depremlerin yaptığı gibi yer sarsıntısına neden olmaz.

7 Sıcak havalar deprem habercisi mi, sıcak hava depremi tetikler mi

Bu tür büyük alçak basınç değişikliklerinin potansiyel olarak zarar verici bir depremi tetiklemeye katkıda bulunabileceğini, ancak "sayıların küçük olduğunu ve istatistiksel olarak anlamlı olmadığını" belirtiyorlar.