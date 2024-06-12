Sıcak havalar deprem habercisi mi, sıcak hava depremi tetikler mi?
Türkiye’de mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları 44 dereceye ulaştı. Sıcaklığı en yüksek olacağı 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunulmaması gerektiği konusunda uyarı yapıldı. Sıcak havaların artmasıyla vatandaşların aklına sıcaklık ve deprem ilişkisi yeniden gündem oldu. Peki, Sıcak havalar deprem habercisi mi, sıcak hava depremi tetikler mi?
• 12 Haziran 2024 - 13:53 • Son Güncelleme:
• 12 Haziran 2024 - 13:53 • Son Güncelleme: