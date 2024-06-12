Sıcak havalar deprem habercisi mi, sıcak hava depremi tetikler mi?

Depremle Hava Olayları Arasındaki Tek İlişki: Kasırgalar

Depremler ve hava durumu arasında kaydedilen tek ilişki, kasırga gibi büyük fırtınaların neden olduğu atmosferik basınçtaki büyük değişikliklerin zaman zaman "yavaş depremler" olarak bilinen olayları tetiklediğinin gösterilmesidir. Nispeten uzun süreler boyunca enerji ve geleneksel depremlerin yaptığı gibi yer sarsıntısına neden olmaz.