GündemSezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı! Üretici Bahçeye indi, ilk sürgün için geri sayım
HaberlerGündem Haberleri Sezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı! Üretici Bahçeye indi, ilk sürgün için geri sayım

Sezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı! Üretici Bahçeye indi, ilk sürgün için geri sayım

07.04.2026 - 13:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Rize ve çevre illerde bahçelerine inen çay üreticileri, kış boyu sürdürdüğü hazırlıklarını bitirerek 2026 sezonuna "merhaba" demeye hazırlanıyor. Bu yılki rekolteden oldukça umutlu olan müstahsiller, ilk sürgün öncesi son eksiklerini de giderdi.

1Sezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı! Üretici Bahçeye indi, ilk sürgün için geri sayım

2026 yılı yaş çay sezonunun açılmasına günler kala üreticiler hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü tarafından çayının satın alınmasını isteyen çay müstahsilleri ilk olarak bahçelerinde budama işlemi gerçekleştirdi.

2Sezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı! Üretici Bahçeye indi, ilk sürgün için geri sayım

ÇAYKUR tarafından budama yapılan araziler kontrol edildikten sonra eğer istenen oranda budama gerçekleşmişse 2. aşamaya geçildi. Bu kez çayının ilk sürgünde daha kaliteli olgunlaşmasını isteyen vatandaşlar bahçelerinde gübreleme işlemi gerçekleştirirken, bazı vatandaşlar bu işlemi ilk sürgünden sonraya bıraktı.

3Sezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı! Üretici Bahçeye indi, ilk sürgün için geri sayım

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan çay müstahsili Mustafa Yıldırım yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek "Çayımızı temizledik, gübremizi verdik. Şimdi yeni sezonun açılmasını bekliyoruz. Yeni sezonun bütün müstahsillere hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu yıl çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Çokta güzel olacak" ifadelerini kullandı.

4Sezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı! Üretici Bahçeye indi, ilk sürgün için geri sayım