Sezon başladı, herkes endişeli! Umut iki çeşitte kaldı

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise bu sene palamudun olmayacakmış gibi göründüğünü ifade ederek, "Palamut bu sene olmayabilir. Her sezon başında az da olsa palamut çıkardı ama bu sezon hiç görünmüyor. Fiyatlarımız mezgit 200 TL, hamsi 300 TL. Palamut için umudu kestik gibi görünüyor; çıksa bile çok az miktarda çıkar. Şu an en bol olan balık istavrit. Bundan sonra da peşinin geleceğini düşünüyorum. Bu sezon hamsi ve istavritle devam ederiz gibi görünüyor. Trabzon insanının genelde tercih ettiği balıklar; hamsi, istavrit ve mezgittir" diye konuştu.