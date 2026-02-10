Sevgililer Günü öncesi çiçek mezatlarında yoğunluk! Satışlar 8 kat arttı

3

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç ise Yalova’nın süs bitkileri üretiminde önemli bir merkez olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Yaklaşık olarak bin 100 dekarlık alanda kesme çiçek üretimi yapmaktayız. Yine bugün 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiftçilerimizin alın terinin ve emeğinin pazara ulaşmasında önemli bir katkısı olan kooperatifimizdeki çiçek mezadındayız. Bugün burada üreticilerimizin ürünleri satıcılara ulaşıyor durumda. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde yaklaşık olarak pazardan 7-8 kat daha fazla ürün ve 7-8 kat daha fazla bir talep mevcut. Yalova süs bitkileri açısından önemli bir merkez ve ilimizde yaklaşık olarak 8 bin dekarlık bir alanda süs bitkileri yetiştiriciliği hem açık alan hem kapalı alan hem kesme çiçek anlamında ciddi bir üretim kapasitesine sahip bir ilimiz. Bu anlamda da ilimizde öne çıkmış ürünler açısından özellikle Türkiye'de yetişen orkidenin yüzde 99'luk kısmını ilimizde yetiştirmekteyiz. Özellikle kesme, şebboy, hüsnüyusuf, lilyum gibi çiçeklerin de önemli bir kısmı ilimizde üretilmekte."