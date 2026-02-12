Sevgililer Günü Neden Kutlanır? 14 Şubat’ın Önemi, Tarihi ve İlk Ortaya Çıkış Hikayesi

4





1. AZİZ VALENTİNE'İN HİKAYESİ



En bilinen efsaneye göre, Sevgililer Günü'nün kökeni 3. yüzyılda Roma'da yaşamış bir rahip olan Aziz Valentine'e dayanır. İmparator II. Claudius, askerlerin evlenmesini yasaklamıştı çünkü evli askerlerin savaşta daha az verimli olacağını düşünüyordu. Ancak Aziz Valentine, bu yasağa karşı çıkarak gizlice evlenen çiftlerin nikahını kıymaya devam etti. Sonunda yakalanıp hapse atıldı ve 14 Şubat'ta idam edilmek üzere öldürüldü. Bu trajik olay, ona sevgiyi simgeleyen bir azizlik kazandırmış ve 14 Şubat, aşkın günü olarak kabul edilmiştir.