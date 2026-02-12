Sevgililer Günü Neden Kutlanır? 14 Şubat’ın Önemi, Tarihi ve İlk Ortaya Çıkış Hikayesi
Aşkın ve sevginin en yoğun yaşandığı günlerin başında gelen 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kısa tarihi de merak ediliyor. Bu özel günde çiftler birbirlerine anlamlı hediyeler alıyor, sürprizler yapıyor ve birlikte unutulmaz anlar yaratıyor. Peki, Sevgililer Günü’nün arkasındaki gerçek hikaye nedir? 14 Şubat Sevgililer Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?
Evli çiftlerin ve sevgililerin coşku içerisinde kutladığı 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kısa tarihini de araştırmaya başladı. En yaygın kabul edilen açıklama, Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. Peki Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı, neden 14 Şubat?
14 ŞUBAT NEDEN SEVGİLİLER GÜNÜ?
Eski Roma döneminde şehri temizlemeyi, sağlık ve bereketi serbest bırakmayı amaçlayan Lupercalia festivalinin 15 Şubat'ta kutlanması, Sevgililer Günü için de dayanak oluşturmaktadır. 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü için romantizm vurgusunun ise Ortaçağ'da kuşların bu tarihte eşlerini seçmesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Öte yandan bu konuda farklı iddialar da bulunmaktadır.
Sevgililer Günü kutlaması için pek fazla görüş bulunmaktadır. Ortaçağ inancında kuşların 14 Şubat'ta eşlerini seçmesi, Sevgililer Günü'nün bugün kutlanmasında dayanak oluşturmuştur. Sevgililer Günü özelinde ilk tebrik kartları ise 16. YY'da ortaya çıkmıştır. 1800'lü yıllarda ise şirketler bu kartları seri üretim haline getirmişlerdir.
1. AZİZ VALENTİNE'İN HİKAYESİ
En bilinen efsaneye göre, Sevgililer Günü'nün kökeni 3. yüzyılda Roma'da yaşamış bir rahip olan Aziz Valentine'e dayanır. İmparator II. Claudius, askerlerin evlenmesini yasaklamıştı çünkü evli askerlerin savaşta daha az verimli olacağını düşünüyordu. Ancak Aziz Valentine, bu yasağa karşı çıkarak gizlice evlenen çiftlerin nikahını kıymaya devam etti. Sonunda yakalanıp hapse atıldı ve 14 Şubat'ta idam edilmek üzere öldürüldü. Bu trajik olay, ona sevgiyi simgeleyen bir azizlik kazandırmış ve 14 Şubat, aşkın günü olarak kabul edilmiştir.
2. LUPERCALİA FESTİVALİ
Bir diğer teori, Sevgililer Günü'nün Roma'daki antik Lupercalia festivaline dayandığıdır. Bu festival, 14-15 Şubat tarihleri arasında kutlanır ve doğurganlıkla ilişkilendirilir. Lupercalia’da, erkekler ve kadınlar arasında isim çekilişi yapılır, böylece insanlar birbirleriyle eşleşir ve romantik ilişkiler başlatılırdı. Bu festival, daha sonra Hristiyanlık tarafından dönüştürülüp Aziz Valentine’in anısına kutlanmaya başlanmıştır.
3. ORTA ÇAĞ'IN AŞK RİTÜELLERİ
Orta Çağ’da ise 14 Şubat, kuşların eşlendiği gün olarak kabul edilirdi. Bu dönemde, aşkı ve romantizmi kutlamak için çiftler birbirlerine mektuplar ve hediyeler gönderirdi. Aşkın doğa ile ilişkilendirilmesi, Sevgililer Günü’nün kutlanmasında önemli bir rol oynamıştır.