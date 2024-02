Sevgililer Günü hediye mesajı ve çiçek notu: Kadına, erkeğe, uzun-kısa seçenekli sevgililer günü hediyesi mesajları, hediye notu ve 14 Şubat Sevgililer Günü çiçek notları

Sevgililer Günü, senin gibi bir hazineyi kutlamak için mükemmel bir fırsat. Seninle olan her anımız, benim için değerli birer anı. Seni seviyorum ve seni her zaman mutlu etmek istiyorum.



Sevgililer Günü, senin gibi biriyle geçirdiğim her günün özel bir kutlaması. Seninle olan her an, benim için değerli. Seni seviyorum ve seninle her şey daha güzel.



Sevgililer Günü, senin gibi özel bir insanla birlikte olmanın ne kadar şanslı olduğumu hatırlatıyor. Seninle olan her an, benim için bir armağan. Seni seviyorum ve seninle geçirdiğim her anın tadını çıkarmak istiyorum.