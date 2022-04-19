Seray Sever anne oldu! İkizler dünyaya geldi...
Daha önce 8 kez bebek tüp bebek tedavisi gören Seray Sever, ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Kızlarına Sofia ve Alya adını veren Sever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük olan Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever bugün ikiz bebeklerini kucağına aldı. Sabah saatlerinde ameliyathaneye alınan Sever'in kızları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
SOFIA VE ALYA ADINI VERDİ
Geçtiğimiz haftalarda babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever, bu zorlu süreci ailesiyle evinde geçirdi. Çocuklarını Muğla'daki bir çiftlik evde büyütmek isteyen Sever, bugün özel bir hastanede anne oldu. Son olarak dün akşam hastanede odasında paylaşım yapan Seray Sever, ikizlerine Sofia ve Alya adını verdi.
"ÇOCUK YAPMAK İÇİN SEKİZ DENEME YAPTIK"
Doğumuna günler kala Sabah'a röportaj veren Seray Sever, 48 yaşında hamile kalmasıyla ilgili "48 yaşımda hamile kaldım. 49'da doğuracağım inşallah. Ama bir anda hamile kalamadım elbette. Eşimle tanıştığım gün çocuk istedim. Yani sekiz sene önce. Dört yıldır evliyiz. Benim çocuk merakım vardı, o çok meraklı değildi... 'Sen nasıl istersen' diyordu. 2018'de evlendik ve çocuk konusuna giriştik. Ama ne girişme... Sekiz deneme falan yaptık. Baktık olmuyor. Yumurta rezervlerim iyi, sorun yok ama olmuyordu. Orada vücudum çok yoruldu. Ve hormonlar insanın dengesini çok bozuyor" dedi.
DOĞUMA GÜNLER KALA BABASINI KAYBETTİ!
Seray Sever, 8 Mart'ta babasının ölümü ile sarsılmıştı. Zor günleri atlatmaya çalışan Sever, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.
'Babam içimde yaşıyor' diyen Seray Sever, karnı burnunda fotoğraflarının altına şu notu düşmüştü:
"Zaman hızla akıp geçiyor… Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama saymakla bitmez. İnsanoğlu bu iniş çıkışlarla, hem hiç ölmeyecekmiş gibi doyasıya yaşamak hem de yarın ölecekmiş gibi farkındalık geliştirmek durumunda. Her aldığımız nefes şükür sebebi... Her an çok kıymetli, özellikle sevdiklerimizle paylaştığımız! Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için; diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için…"
"Yine de onun istediği ve beklediği şekilde yoluma devam edeceğim. Dimdik ve güçlü, yaşama sarılarak, anıları yaşatarak ve beklentilerini karşılayarak canım babam. Kızlarımız en büyük motivasyonum. Allah'ım onları lütfuyla, kolaylıkla, sağlıkla ve hayırlısıyla kucağımıza almayı nasip etsin en büyük duam. Anne olmak isteyen her kadın için deneyimlerimi ve yolumu bir bir paylaşacağım. "
"Biz elimizden geleni yapalım ve gerisini Rabbim'e bırakalım. Ben son aylarda insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu kendi yaşadıklarımla anladım. İnsan acılarla büyüyor, evriliyor. Her şeye farklı bir perspektiften bakabilmek, inançlı olmak, evrende her şeyin enerji olduğu bilincinde olmak ve hiçbir şeyin kaybolmadığını idrak edebilmek dayanma gücü veriyor. Akıştayım, tevekküldeyim ve canım babam içimde yaşıyor. En güvenli yerde..."