Seray Sever anne oldu! İkizler dünyaya geldi...

DOĞUMA GÜNLER KALA BABASINI KAYBETTİ!

Seray Sever, 8 Mart'ta babasının ölümü ile sarsılmıştı. Zor günleri atlatmaya çalışan Sever, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.



'Babam içimde yaşıyor' diyen Seray Sever, karnı burnunda fotoğraflarının altına şu notu düşmüştü:



"Zaman hızla akıp geçiyor… Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama saymakla bitmez. İnsanoğlu bu iniş çıkışlarla, hem hiç ölmeyecekmiş gibi doyasıya yaşamak hem de yarın ölecekmiş gibi farkındalık geliştirmek durumunda. Her aldığımız nefes şükür sebebi... Her an çok kıymetli, özellikle sevdiklerimizle paylaştığımız! Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için; diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için…"