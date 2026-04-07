Senkronize şekilde uçan pelikanlar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
07.04.2026 - 20:26Güncellenme Tarihi:
Tekirdağ’da doğanın eşsiz anlarından biri objektiflere yansıdı. Ganos Dağları etekleri ile Marmara Denizi kıyısında sürü halinde hareket eden pelikanlar, aynı anda kanat çırparak senkronize uçuş gerçekleştirdi.
Gökyüzünde adeta dans edercesine ilerleyen pelikanlar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Doğal yaşamın nadir anlarından biri olarak değerlendirilen bu görüntüler, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.
Ortaya çıkan görüntülerde pelikanların düzenli formasyon halinde ilerlediği ve deniz ile dağ manzarasıyla bütünleştiği görüldü.
Görüntüler kısa sürede ilgi görürken, doğaseverler tarafından da büyük beğeni topladı.