Senad Ok Joachim Löw'ün Ali Koç'a verdiği 2 yıldızı açıkladı!

Mesut burada yaşamak istiyor. İsteseydi MLS'e, Arap yarımadasına giderdi. Çok talibi vardı. Düzenini ve hayatını Türkiye'de kurmak istiyor. Burada ticari işleri ve yatırımları var. Sadece F.Bahçe'yi çok sevdiği için değil, düzenini burada devam ettirmek de istiyor. Mesut daha çok pas oyununun oynandığı takımlarda daha fazla etkili olabilir. Mesut'un düzen oyuncusu olduğunu söylemek istiyorum.