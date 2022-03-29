Senad Ok Joachim Löw'ün Ali Koç'a verdiği 2 yıldızı açıkladı!
Milliyet Fenerbahçe muhabiri Senad Ok Skorer TV'de Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Ok, sarı lacivertli kulübün yeni teknik direktörünü açıklarken, Ali Koç'un görüştüğü 2 yıldızı duyurdu.
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok, yeni teknik direktörle ilgili aldığı duyumları paylaşırken, sürpriz Mesut Özil gelişmesini aktardı.
İşte Senad Ok'un sözleri: "Jesus'la Başkan Ali Koç görüşecekler diye bir şeyler yazıldı. Araştırdım. Jorge Jesus'la alakalı bir gündem olmadığına dair bilgi aldım. Joachim Löw'le önümüzdeki sezonun transferlerini konuşma aşamasına kadar gelindiği bir ortamdan bahsediyoruz. Gelecek sene yerli oyuncu sayısı önemli hale geliyor. Löw, Almanya'da yaşayan gurbetçilerden bir takım oluşturmaya çalışıyor. Ağırlıklı olarak yeni sezon çalışmaları Löw üzerinden gidiyor.
Mesut konusu Başkan Ali Koç döndükten sonra yüz yüze konuşulur. Önemli bir konu. Mesut'la alakalı sıkıntı vardı. Maliyeti yüksek. Başkan, Mesut'un ticari işlerinden rahatsız. İlk 45'te çıktıktan sonra hocaya tepki vermesi bardağı taşıran son damla oldu. Yaptığı 'Aslolan Fenerbahçe' paylaşımıyla stratejik bir hamle yaptı. Olumlu gelişmeler yaşanabileceğini düşünüyorum. Mesut Özil'in açıklamasından sonra pozitif durum ortaya çıktı. Mesut Özil için kapının tamamen kapandığını düşünmüyorum. Olumlu gelişmeler yaşanabilir.
Mesut burada yaşamak istiyor. İsteseydi MLS'e, Arap yarımadasına giderdi. Çok talibi vardı. Düzenini ve hayatını Türkiye'de kurmak istiyor. Burada ticari işleri ve yatırımları var. Sadece F.Bahçe'yi çok sevdiği için değil, düzenini burada devam ettirmek de istiyor. Mesut daha çok pas oyununun oynandığı takımlarda daha fazla etkili olabilir. Mesut'un düzen oyuncusu olduğunu söylemek istiyorum.
Oyunun düzeni kurmadan 5 tane antrenör verirsen, Mesut'un başı döner. Çalışmıyor, tatile geldi gibi iddialara katılmıyorum. Mesut'un sahadaki dili her zaman böyleydi. İngiltere'deki lakabı 'Lazy player' (tembel oyuncu). Çünkü bağıra bağıra oynamıyor. İnsanlar Mesut'un oyun dilini anlamadı. Takımın havasını bozmamaları için kadro dışı kararı alındı. Ben sorduğumda Mesut'un İsmail Kartal'a Almanca bir şeyler söylediği ancak hakaret etmediği aktarıldı.
Löw'ün verdiği listede gurbetçi Türk oyuncularla alakalı çalışmalar olacak. İyi bir santrfor alınacak. Nani, Van Persie ve Kjaer gibi kadro kurulmuştu. Yıldızlarla kadro kurulmayacak. Löw'ün futbol anlayışına uygun isimler alınacak. Gelişime açık oyuncuların da transfer edileceğini duyuyorum. En yüksek maliyet golcüye verilecek.
Löw'ün transferi gerçekleşmezse Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la devam etmeyeceğini düşünüyorum. Başka bir yabancı teknik adamla yola devam edeceğini düşünüyorum. İsmail Kartal önümüzdeki sezon birinci teknik adam olmaz. İsmail Kartal geçiş dönemi için doğru. Ama yeni sezona Kartal'la başlanacağını düşünmüyorum. Mancini'nin ileride Türkiye'ye gelmesini isterim. Ama bildiğim kadarıyla İtalya Milli Takımı'nda yola devam edecek.
Aykut hoca iyi bir teknik adam. İletişim sıkıntısı var. Ciddi sıkıntı yaşadım. Çok yakın değilim Aykut hocaya. İyi bir teknik adam. İşini ve futbolu çok seviyor. Aykut hoca, A Milli Takım veya Fenerbahçe'nin başında değilse bu biraz kendi hatasıdır. Aykut hoca 'Beni niye anlamıyor insanlar?' diye kendine soru sormalı.
Ersun Yanal gelmek istiyor ama sayın Başkan'ın getireceğini düşünmüyorum. Yanal istifa etmişti. Şimdi 'Ne zaman F.Bahçe'nin ihtiyacı olursa hazırım' dedi. O zaman F.Bahçe'yi niye bıraktın? İstifa etmeyecekti. Taraftarın etkisiyle geldi. İyi hoca, başarılı hoca. Şöyle bir çelişkisi var; F.Bahçe'nin ihtiyacı olduğu zaman istifa etti.
Joachim Löw'ün transfer listesinde Salih Özcan da var. Mert Müldür'ün çok talibi var. F.Bahçe'nin aslında iyi bir kadrosu var. Ufak bir dokunuş, doğru hoca ile başarılı olur.
Pereira bu takımın ayarları oynamamış olsa şampiyonluk yarışında Fenerbahçe şu an Trabzonspor'la kafa kafayaydı. Klasik sistemde çıkar takımı. Stefan Kuntz da aynısını yaptı. Portekiz maçında 3-4-3 denedi. Berkan'ı sol bekte oynattı. Yeni bir şey üretmeye çalışmasınlar. Çık dörtlü, gol yemediğin her maçta F.Bahçe gol atar.