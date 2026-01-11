Semt pazarı değil sanki enerji santrali! İstanbul Pendik'te açıldı
Pendik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yayalar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretirken afet durumlarında Acil Durum Toplanma Merkezi olarak hizmet verecek. Üretilen enerjiyle pazar alanının yanı sıra Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi'nin de elektrik ihtiyacı karşılanıyor.
Pendik Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü kapalı semt pazarı projelerine bir yenisini daha ekledi.
Yapımı tamamlanan Yayalar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, modern yapısı ve güneş enerjisi sistemiyle dikkat çekerken, muhtemel afetlerde "Acil Durum Toplanma Merkezi" olarak da hizmet verecek.
Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde inşa edilen ve toplam 1343 metrekare inşaat alanına sahip olan pazar alanı, diğer kapalı pazar alanlarından farklı olarak çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretecek şekilde tasarlandı. Üretilen enerjiyle pazar alanının elektrik ihtiyacının yanı sıra, bitişiğinde yer alan Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi'nin elektrik ihtiyacını da karşılıyor.
"Acil durum toplanma merkezi olacak"
Pazar alanında incelemelerde bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Yayalar Mahallesi sakinlerinden uzun süredir sabit pazar kurulması yönünde yoğun talep aldıklarını belirterek, "Yayalar Mahallesi'nde sabit pazar kurulmasıyla ilgili çok ciddi bir talep vardı. Biz de modern, kapalı ve her yönüyle donanımlı bir semt pazarını hazır hale getirmiş olduk. Burası aynı zamanda altyapısıyla afetlerde toplanma alanı olarak kullanılabilecek. Çatısındaki güneş panelleriyle enerjisini kendi üreten bu pazar, hem buranın hem de yanındaki spor tesisimizin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Mahalle sakinlerimiz ve esnafımız için sağlıklı, nezih ve konforlu bir alışveriş alanı oluşturduk" şeklinde konuştu.