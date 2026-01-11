Semt pazarı değil sanki enerji santrali! İstanbul Pendik'te açıldı

4





"Acil durum toplanma merkezi olacak"



Pazar alanında incelemelerde bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Yayalar Mahallesi sakinlerinden uzun süredir sabit pazar kurulması yönünde yoğun talep aldıklarını belirterek, "Yayalar Mahallesi'nde sabit pazar kurulmasıyla ilgili çok ciddi bir talep vardı. Biz de modern, kapalı ve her yönüyle donanımlı bir semt pazarını hazır hale getirmiş olduk. Burası aynı zamanda altyapısıyla afetlerde toplanma alanı olarak kullanılabilecek. Çatısındaki güneş panelleriyle enerjisini kendi üreten bu pazar, hem buranın hem de yanındaki spor tesisimizin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Mahalle sakinlerimiz ve esnafımız için sağlıklı, nezih ve konforlu bir alışveriş alanı oluşturduk" şeklinde konuştu.