Selena dizisinde rol almış! Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı!

Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve ikinci bebeğini kucağına alacağı günü bekleyen Sinem Kobal, doğayla iç içe yaşamıyla dikkat çekiyor. Doğaya dönen Sinem Kobal çoğu zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Sinem Kobal son paylaşımında kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü kutladı.