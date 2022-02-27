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MagazinSelena dizisinde rol almış! Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı!
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• 27 Şubat 2022 - 10:40 • Son Güncelleme:

Selena dizisinde rol almış! Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı!

Selena dizisinde bilinmeyen detay! Bir döneme damga vuran Selena dizisinde rol alan Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal gündem oldu. Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü yaptığı bir paylaşımla kutlayınca takipçilerinden yorum gecikmedi. Sinem Kobal'ın fotoğrafını görenlerin bir kısmı ünlü oyuncuya "Hiç benzemiyorsunuz" yorumlarında bulundu.

• 27 Şubat 2022 - 10:40 • Son Güncelleme:
1Selena dizisinde rol almış Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobalı paylaştı
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Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve ikinci bebeğini kucağına alacağı günü bekleyen Sinem Kobal, doğayla iç içe yaşamıyla dikkat çekiyor. Doğaya dönen Sinem Kobal çoğu zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Sinem Kobal son paylaşımında kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü kutladı.

2SELENA DİZİSİNDE OYNAMIŞ

SELENA DİZİSİNDE OYNAMIŞ!

Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal’ın Selena dizisinde oynadığı da ortaya çıktı.

3Selena dizisinde rol almış Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobalı paylaştı

Kerem Kobal Selana dizisinde Selin'in sevgilisi Atacan'ı oynadı. Kerem Kobal daha sonra 'Elektrik Elektronik Mühendisliği' okudu.

4Selena dizisinde rol almış Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobalı paylaştı

Kerem Kobal, okulu bittikten sonra Türkiye'den bir süreliğine uzaklaşmaya karar verdi.

5Selena dizisinde rol almış Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobalı paylaştı

Avustralya'da yaşadığı ortaya çıkan Kerem Kobal, zaman zaman günlük hayatından paylaşımlar da yapıyor.

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Selena dizisinde rol almış! Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı!

Selena dizisinde rol almış! Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı!

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