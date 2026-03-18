Şeker yerine bal kullanılıyor! Bin yıllık Selçuklu tarifi bayram sofralarına taşınıyor

'RAFİNE ŞEKERLİ TATLILARA DOĞAL ALTERNATİF'



Bal helvasının geçmişten günümüze ulaşan önemli bir mutfak mirası olduğunu kaydeden uzman diyetisyen Müge Canbazoğlu, "Bu tatlı aslında geçmişten günümüze gelen miraslardan biri. Zamanın şartlarına göre tasarlanmış. Doğal içerikleri sayesinde günümüzdeki rafine şekerli tatlılara göre çok daha mantıklı bir alternatif olabilir" dedi. Selçuklu bal helvasının günümüzde de rahatlıkla tüketilebileceğini belirten uzman diyetisyen Cenk Yiğit Güneş, "Bayramda şerbetli tatlılar yerine Selçuklu bal helvası tercih edilebilir. Doğal bal içerdiği için rafine şeker içermez ve bu yüzden daha sağlıklı bir şekilde tüketebiliriz" diye konuştu. Tarifte balın sonradan eklenmesinin önemli olduğunun altını çizen diyetisyen Gizem Miskutular, "Balı yüksek ısıya maruz bırakmamak gerekiyor. Bu sayede besin değeri korunuyor ve sağlık açısından daha doğru bir yöntem ortaya çıkıyor" dedi.İnsülin direnci yüksek kişilerin bu tarifi tüketirken dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan diyetisyen Ezgi Yarış da "Bu tatlı içeriği açısından biraz daha şeker oranı yüksek olduğu için özellikle şeker hastalarına, insülin direnci yüksek olan hastalara çok fazla tavsiye edilmemeli. Ama içeriğinin kaliteli olmasından dolayı tavsiye ediliyorsa da mutlaka porsiyon kontrolü sağlanmalıdır" diye konuştu.