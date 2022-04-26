Şehirlerin il olma tarihi! Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...
Günümüzde Türkiye’de 81 il olsa da cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında bu sayı daha azdı. Bazı ilçeler il bazı iller de ilçeye dönüştürüldü. Hatta bazı illerimiz, ülkeyken Türkiye’ye bağlanıp il yapıldı. Resmi kayıtlara göre, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, 71 adet il vardı. Peki hangi şehir ne zaman il oldu? İşte Hatay’dan Düzce’ye şehirlerin il olma tarihleri...
29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, 71 adet il vardı.
1927'de Doğubeyazıt ili, ilçe oldu ve Ağrı'ya bağlandı. Sayı, 61 oldu.
1929'da 3 yıl önce ilçe yapılan Muş tekrar il oldu. Bitlis ili ise ilçe oldu. Sayı aynı kaldı.
1933'de Aksaray, Cebelibereket, Hakkari, Şebinkarahisar illeri ve 9 yıl önce il yapılan Artvin, ilçe oldu.
Sayı, 56'ya düştü ancak Mersin ile Silifke ilçelerinin İçel isminde tek bir il haline gelmesi ile 57'ye yükseldi.
1936'da ise Bingöl, 12 yıl önce il yapılan ancak 3 yıl önce tekrar ilçe yapılan Artvin, 10 yıl önce ilçe yapılan Dersim, 7 yıl önce ilçe yapılan Bitlis ve 3 yıl önce ilçe yapılan Hakkari, tekrar il oldu.
Sayı ise 62'ye yükseldi. Aynı yıl Dersim'in adı Tunceli olarak değiştirildi.
1939'da Hatay Cumhuriyeti, Türkiye'ye bağlanarak Hatay ili oldu. Sayı, 63'e yükseldi.
1953'de Uşak il, Kırşehir ili ise ilçe oldu. Böylece sayı değişmedi.
1954'de Adıyaman, Nevşehir ve Sakarya il oldu. Sayı, 66'ya yükseldi.
1957'de 4 sene önce ilçe yapılan Kırşehir tekrar il oldu. Sayı, 67'ye yükseldi. 1957'den sonra 32 yıl boyunca herhangi bir değişiklik olmadı. Bu 67 il sıralandı ve plaka kodları oluşturuldu.
1989'da Bayburt, Karaman, Kırıkkale ve 56 yıl önce ilçe yapılan Aksaray il oldu. Sayı 71'e yükseldi.
1990'da Batman ve Şırnak il oldu. Sayı, 73'e yükseldi.
1991'de Bartın il oldu. Sayı, 74'e yükseldi.
1992'de Iğdır ve 68 yıl önce il yapılan ancak 2 yıl sonra ilçe olan Ardahan il oldu. Sayı, 76'ya yükseldi.
1995'de Karabük, Kilis ve Yalova il oldu. Sayı 79'a yükseldi.
1996'da Osmaniye il oldu. Sayı, 80'e yükseldi.
1999'da ise Düzce'nin il olmasıyla sayı 81'e yükseldi ve günümüzdeki haline ulaştı. (Onedio)