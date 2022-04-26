Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemŞehirlerin il olma tarihi! Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...
HaberlerGündem Haberleri Şehirlerin il olma tarihi! Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...
ABONE OL

Şehirlerin il olma tarihi! Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

Günümüzde Türkiye’de 81 il olsa da cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında bu sayı daha azdı. Bazı ilçeler il bazı iller de ilçeye dönüştürüldü. Hatta bazı illerimiz, ülkeyken Türkiye’ye bağlanıp il yapıldı. Resmi kayıtlara göre, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, 71 adet il vardı. Peki hangi şehir ne zaman il oldu? İşte Hatay’dan Düzce’ye şehirlerin il olma tarihleri...

• 26 Nisan 2022 - 14:35 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2022 - 14:35 • Son Güncelleme:
1Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, 71 adet il vardı.

2Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1924'te Ardahan, Artvin ve Kars il yapıldı ve il sayısı 74'e yükseldi.

3Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1926'da Beyoğlu, Çatalca, Dersim, Ergani, Gelibolu, Genç, Kozan, Oltu, Muş, Siverek, Üsküdar illeri ve 2 yıl önce il yapılan Ardahan, ilçe oldu. Böylece sayı 62'ye düştü.

4Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1927'de Doğubeyazıt ili, ilçe oldu ve Ağrı'ya bağlandı. Sayı, 61 oldu.

5Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1929'da 3 yıl önce ilçe yapılan Muş tekrar il oldu. Bitlis ili ise ilçe oldu. Sayı aynı kaldı.

6Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1933'de Aksaray, Cebelibereket, Hakkari, Şebinkarahisar illeri ve 9 yıl önce il yapılan Artvin, ilçe oldu.

7Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

Sayı, 56'ya düştü ancak Mersin ile Silifke ilçelerinin İçel isminde tek bir il haline gelmesi ile 57'ye yükseldi.

8Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1936'da ise Bingöl, 12 yıl önce il yapılan ancak 3 yıl önce tekrar ilçe yapılan Artvin, 10 yıl önce ilçe yapılan Dersim, 7 yıl önce ilçe yapılan Bitlis ve 3 yıl önce ilçe yapılan Hakkari, tekrar il oldu.

9Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

Sayı ise 62'ye yükseldi. Aynı yıl Dersim'in adı Tunceli olarak değiştirildi.

10Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1939'da Hatay Cumhuriyeti, Türkiye'ye bağlanarak Hatay ili oldu. Sayı, 63'e yükseldi.

11Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1953'de Uşak il, Kırşehir ili ise ilçe oldu. Böylece sayı değişmedi.

12Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1954'de Adıyaman, Nevşehir ve Sakarya il oldu. Sayı, 66'ya yükseldi.

13Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1957'de 4 sene önce ilçe yapılan Kırşehir tekrar il oldu. Sayı, 67'ye yükseldi. 1957'den sonra 32 yıl boyunca herhangi bir değişiklik olmadı. Bu 67 il sıralandı ve plaka kodları oluşturuldu.

14Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1989'da Bayburt, Karaman, Kırıkkale ve 56 yıl önce ilçe yapılan Aksaray il oldu. Sayı 71'e yükseldi.

15Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1990'da Batman ve Şırnak il oldu. Sayı, 73'e yükseldi.

16Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1991'de Bartın il oldu. Sayı, 74'e yükseldi.

17Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1992'de Iğdır ve 68 yıl önce il yapılan ancak 2 yıl sonra ilçe olan Ardahan il oldu. Sayı, 76'ya yükseldi.

18Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1995'de Karabük, Kilis ve Yalova il oldu. Sayı 79'a yükseldi.

19Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1996'da Osmaniye il oldu. Sayı, 80'e yükseldi.

20Şehirlerin il olma tarihi Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1999'da ise Düzce'nin il olmasıyla sayı 81'e yükseldi ve günümüzdeki haline ulaştı. (Onedio)

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Şehirlerin il olma tarihi! Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

Şehirlerin il olma tarihi! Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

Altın konseyi dünyada en çok rezerve sahip ülkeleri açıkladı! İşte Türkiye'nin listesdeki yeri ve sahip olduğu altın miktarı...

Altın konseyi dünyada en çok rezerve sahip ülkeleri açıkladı! İşte Türkiye'nin listesdeki yeri ve sahip olduğu altın miktarı...

Ünlü oyuncu Alec Baldwin Rust filminin setinde katil olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Alec Baldwin Rust filminin setinde katil olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Refah payı, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Tek tek açıklandı, milyonlar bekliyordu, belli oldu

Refah payı, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Tek tek açıklandı, milyonlar bekliyordu, belli oldu