Şehirlerin il olma tarihi! Ülkeyken il olan, ilken ilçe olan bile var... İşte kentlerin statü serüveni...

1936'da ise Bingöl, 12 yıl önce il yapılan ancak 3 yıl önce tekrar ilçe yapılan Artvin, 10 yıl önce ilçe yapılan Dersim, 7 yıl önce ilçe yapılan Bitlis ve 3 yıl önce ilçe yapılan Hakkari, tekrar il oldu.