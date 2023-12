Seçil Erzan'ın mesajlaşmaları ortaya çıktı: Hiçbir çarem yok parayı bulamazsam beni götürürler

KUZENİ DEFALARCA KEZ KONUM İSTEDİ SEÇİL OYALADI

Erzan'ın kuzeni Tanin Yılmaz ile konuşmaları ise şöyle:

Tanin Yılmaz: “Yeter senin dediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Konum at geliyorum. Veya senin dükkanda bekleyeyim. Konum at bana. Neredesin ya neredesin?"

Seçil Erzan: “Almak için uğraşıyorum."

Tanin Yılmaz: “Sen daha uğraş. Birazdan senin ofiste görüşürüz. Yalancı, bir de aldım vs diyorsun."