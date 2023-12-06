Seçil Erzan'ın mesajlaşmaları ortaya çıktı: Hiçbir çarem yok parayı bulamazsam beni götürürler
Ponzi sistemi ile ünlü isimleri milyonlarca lira dolandırdığı sebebiyle yakalanarak gözaltına alınan banka müdürü Seçil Erzan ile ilgili soruşturma devam ederken, soruşturma dosyasına eklenen ve Erzan'ın bazı mağdurlarla mesajlaşmalarının yer aldığı bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, Erzan'ın görüşmek isteyen mağdurları sürekli oyaladığı, bazı mağdurlardan para bulmasını istediği mesajlar görülürken Arda Turan ile Erzan'ın mesajlaşmaları da yer aldı.
• 06 Aralık 2023 - 13:27 • Son Güncelleme:
• 06 Aralık 2023 - 13:27 • Son Güncelleme: