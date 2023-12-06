Seçil Erzan'ın mesajlaşmaları ortaya çıktı: Hiçbir çarem yok parayı bulamazsam beni götürürler

Sen hem hiçbir şey anlatmıyorsun hem de beni anlamıyorsun moduna giriyorsun. Halbuki yüz yüze gözümün içine bakarak konuşsak çok şey anlayacağız çözeceğiz. Kimden bulayım ben de zaten yok" diye cevap verdiği görüldü. Seçil Erzan'ın bu sefer Merve Yılmaz'a “Kime güzel kazandırdıysak, Gülnur annesi" demesi üzerine Yılmaz ise “Ayy yok, bir de inan ne olduğunu anlamadığım bir sistem var orda.