Sarıgöl Ovası'nda alarm verildi! Üreticinin korkulu rüyası Mart ayında kapıyı çaldı

4

Bağlarda çalışan tarım işçisi Ramazan Karahan ise Sarıgöl Ovası'nda çok sayıda örtü ekibi kurulduğunu belirterek, "Önce bağların üzerine dolu fileleri çekiyoruz. Daha sonra Haziran ayında sıcak, kırağı ve iri yağmurlara karşı beyaz kanaviçe örtüler kullanıyoruz. Ekiplerimiz genellikle 8-10 kişiden oluşuyor ve bir günde iki ya da üç bağın örtüsünü tamamlayabiliyoruz." diye konuştu.Öte yandan Sarıgöl'de yaklaşık 113 bin dekarlık üzüm bağının yüzde 85'inin çeşitli koruyucu örtülerle kaplandığı öğrenildi.