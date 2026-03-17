Sarıalan Yaylası’nda eşsiz bahar manzarası: Çiğdemler açtı
17.03.2026 - 10:19
Bolu’nun 1700 rakımlı Sarıalan Yaylası’nda baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri açtı. Mor çiçekler ve yeşil meralar, erimeyen karlarla birleşerek ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.
Bolu'da onlarca hektarlık mera ve arazilerin bulunduğu 1700 rakımlı Sarıalan Yaylası'nda baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri açtı.
Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan yaylaya, mor çiçekler ile yeşil alanların üzerini kaplayan çiğdem çiçekleri renk kattı.
Sarıalan Yaylası'nda meraların içerisinden süzülen mendereslerin çevresinde açan çiğdem çiçekleri ile bazı bölgelerde erimeyen karların buluşması eşsiz manzara oluşturdu.