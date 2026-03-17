GündemSarıalan Yaylası’nda eşsiz bahar manzarası: Çiğdemler açtı
HaberlerGündem Haberleri Sarıalan Yaylası’nda eşsiz bahar manzarası: Çiğdemler açtı

Sarıalan Yaylası'nda eşsiz bahar manzarası: Çiğdemler açtı

17.03.2026 - 10:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)

Bolu’nun 1700 rakımlı Sarıalan Yaylası’nda baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri açtı. Mor çiçekler ve yeşil meralar, erimeyen karlarla birleşerek ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.

1Sarıalan Yaylası’nda eşsiz bahar manzarası: Çiğdemler açtı

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın eteklerinde bulunan 1700 rakımlı Sarıalan Yaylası'nda baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri açtı.

2Sarıalan Yaylası’nda eşsiz bahar manzarası: Çiğdemler açtı

Bolu'da onlarca hektarlık mera ve arazilerin bulunduğu 1700 rakımlı Sarıalan Yaylası'nda baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri açtı.

3Sarıalan Yaylası’nda eşsiz bahar manzarası: Çiğdemler açtı

Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan yaylaya, mor çiçekler ile yeşil alanların üzerini kaplayan çiğdem çiçekleri renk kattı.

4Sarıalan Yaylası’nda eşsiz bahar manzarası: Çiğdemler açtı

Sarıalan Yaylası'nda meraların içerisinden süzülen mendereslerin çevresinde açan çiğdem çiçekleri ile bazı bölgelerde erimeyen karların buluşması eşsiz manzara oluşturdu.