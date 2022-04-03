Şansal Büyüka Volkan Demirel'i bombaladı! 'O adamı Kerem'le nasıl eşleştirirsin?'

Kerem sakatlanıncaya kadar sahada iyi bir Galatasaray vardı. Hele de hücum yollarında Kerem’in çabukluğu, rakibi eksiltmesi... Bunlar Karagümrük’ü bayağı hırpaladı. Zaten ilk 15 dakikada sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiler. Ne zaman Kerem sakatlandı, kenara geldi, Galatasaray’ın oyunu da olumsuz etkilendi. Yerine Emre Kılınç girdi, fakat onun şu anda oynadığı futbol, sarı-kırmızılı takımın çizgisinde değil... Emre’nin daha çok çaba göstermesi lazım. Şu anda Emre kaybolmuş gibi.