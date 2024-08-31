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GündemŞanlıurfalı genç, iş fikri ile Katarlı iş adamını Türkiye'ye getirdi! Gramı 10 bin dolardan satılıyor
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Şanlıurfalı genç, iş fikri ile Katarlı iş adamını Türkiye'ye getirdi! Gramı 10 bin dolardan satılıyor

Şanlıurfalı genç girişimci, iş fikri ile Katarlı iş adamını Şanlıurfa'ya getirdi. Dünyanın en tehlikeli işleri arasında yer alan akrep yetiştiriciliği işine giren girişimci genç ve Katarlı iş adamı akrep üretim tesisi kurdu. Gramı 10 bin dolardan satılan akrep zehri, ihraç edilecek.

İHA
• 31 Ağustos 2024 - 09:10 • Son Güncelleme:
İHA
• 31 Ağustos 2024 - 09:10 • Son Güncelleme:
1Şanlıurfalı genç, iş fikri ile Katarlı iş adamını Türkiyeye getirdi Gramı 10 bin dolardan satılıyor

Şanlıurfa'da yaşayan 24 yaşındaki genç girişimci avukat Mustafa Polat, Türkiye'de nadir olarak yapılan ve ürkütücü bir iş olarak görülen akrep yetiştiriciliği işine başlama kararı aldı. Polat, maliyeti yüksek iş fikrini hayata geçirmek için Türkiye'de ilk olarak akrep yetiştiriciliği yapan “Akrep Ali” lakaplı Ali Yılmaz ile tanıştı. Yılmaz'dan iş fikri konusunda destek alan Polat, daha sonra Katarlı iş adamı Muhammed El Rayach ile tanışarak iş fikrini sundu.

2Şanlıurfalı genç, iş fikri ile Katarlı iş adamını Türkiyeye getirdi Gramı 10 bin dolardan satılıyor

Türkiye'ye gelerek Polat ile buluşan iş adamı Muhammed El Rayach, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde alınan gerekli izinler sonrası 11 bin metrekarelik alan içerisine 2 bin 500 metrekarelik kapalı tesis kurdu. 5 bin akrep ile işe başlayan Polat ve Katarlı iş adamı, üretecekleri akrep zehrini yurt dışına ihraç edecek.

3Şanlıurfalı genç, iş fikri ile Katarlı iş adamını Türkiyeye getirdi Gramı 10 bin dolardan satılıyor

Şanlıurfa'da yetişen ve dünyanın en tehlikeli zehrine sahip olduğu bilinen kara akreplere kısa sürede alışan iş adamı Muhammed El Rayach ve Polat, tesiste akreplerle iç içe yaşıyor. Zaman zaman akrepleri eline alarak bakımlarını yapan ortaklar, kısa sürede alıştığı akreplerden korkmadığını söyledi. Tesiste 5 bin akrep ile işe başlayan ortaklar, sağım ve saklama şartlarına önem verdikleri venomun, satışa hazır halde olduğunu belirtti.

4Şanlıurfalı genç, iş fikri ile Katarlı iş adamını Türkiyeye getirdi Gramı 10 bin dolardan satılıyor

Yaptıkları ilginç iş ile ilgili konuşan genç girişimci Mustafa Polat, “Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Şanlıurfa'da avukatlık yapıyorum. Kara akrep işi ile uğraşıyorum. Yeni işletmemizi faaliyete aldık. Katarlı bir iş adamı ile beraber ortaklık yapıyoruz, bu ticari faaliyetimiz yeni başladı, bunu arttırmayı düşünüyoruz. Bir genç girişimci olarak bu işe özgüvenli bir şekilde başladım. Şanlıurfa'da hemşerimiz, bu işin önderi iş adamı Ali Yılmaz'ın destekleriyle bu işe girdik. Ben bir genç girişimci olarak farklı iş kollarını araştırmayı seven birisiyim. Bu akrep işinde Ali Yılmaz'la ilgili farklı videolara denk geldim, onunla tanışma fırsatı buldum, onun özgüvenini ve cesaretini gördükten sonra bana da ilham oldu. Ben de yapabilirim dedim ve onun destekleriyle ve iş adamı ortağımızın da maddi desteği ile beraber bu işe başladık. Katarlı iş adamı Muhammed Bey ile ortağız. Onunla beraber toplamda 10 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu işletmeyi faale aldıktan sonra 20 günde bir yemleme yaptıktan sonra sağım işlemini gerçekleştiriyoruz. Sağım şimdi gerçekleştirdikten sonra bu akrep venomunu sağlıklı şartlarla yurt dışına satışını yapıyoruz. Şu an Almanya ve Fransa ülkelerindeki iş adamları ile görüşme halindeyiz. Onlarla satış sözleşmelerini imzalamak üzereyiz. Şu an 5 bin adet akrep tesisimizde mevcut, bunu arttırmayı da planlıyoruz" dedi.

5Türkiyede ilaç sektöründe bir fabrika kurmayı hedefliyoruz”

"Türkiye'de ilaç sektöründe bir fabrika kurmayı hedefliyoruz”

Katarlı iş adamı Muhammed El Rayach ise "Ben mühendisim, bize bu iş fırsatını sunduğu için öncelikle Türk iş dünyasına teşekkür ediyorum. Bu akrep zehrinin faydalarını önceden araştırmıştım, kanser hastalıklarında ve başka insani ihtiyaçlarda kullanıldığını biliyorum. Bu yüzden bu iş kolunda yatırım yapmayı düşündüm. Mustafa Polat'la tanıştım, bu iş kolunda yatırımcı arıyordu, beraber iş sözleşmesi yapıp bu işe giriştik. Arap ve Türk iş dünyasının ortaklığı ile bu işe girişmemizden dolayı da memnunum. Bu iş ortaklığına öncülük eden ve bu sektörde desteğini esirgemeyen Ali Yılmaz'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz bu iş sektöründeki faaliyetlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Bu işe giriştikten sonra benim de Katar'da ve başka ülkelerdeki iş adamları arkadaşlarım bu sektörde yatırım yapmak istediklerini söylediler. Biz de bu iş kolunu büyüttükten sonra Türkiye'de ilaç sektöründe bir fabrika kurmayı hedefliyoruz. Arap ve Türk iş dünyasının ortaklığı ile bunu yapmayı hedefliyoruz. Umarım bu hayalimizi gerçekleştiririz" diye konuştu.