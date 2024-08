Şanlıurfalı genç, iş fikri ile Katarlı iş adamını Türkiye'ye getirdi! Gramı 10 bin dolardan satılıyor

Yaptıkları ilginç iş ile ilgili konuşan genç girişimci Mustafa Polat, “Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Şanlıurfa'da avukatlık yapıyorum. Kara akrep işi ile uğraşıyorum. Yeni işletmemizi faaliyete aldık. Katarlı bir iş adamı ile beraber ortaklık yapıyoruz, bu ticari faaliyetimiz yeni başladı, bunu arttırmayı düşünüyoruz. Bir genç girişimci olarak bu işe özgüvenli bir şekilde başladım. Şanlıurfa'da hemşerimiz, bu işin önderi iş adamı Ali Yılmaz'ın destekleriyle bu işe girdik. Ben bir genç girişimci olarak farklı iş kollarını araştırmayı seven birisiyim. Bu akrep işinde Ali Yılmaz'la ilgili farklı videolara denk geldim, onunla tanışma fırsatı buldum, onun özgüvenini ve cesaretini gördükten sonra bana da ilham oldu. Ben de yapabilirim dedim ve onun destekleriyle ve iş adamı ortağımızın da maddi desteği ile beraber bu işe başladık. Katarlı iş adamı Muhammed Bey ile ortağız. Onunla beraber toplamda 10 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu işletmeyi faale aldıktan sonra 20 günde bir yemleme yaptıktan sonra sağım işlemini gerçekleştiriyoruz. Sağım şimdi gerçekleştirdikten sonra bu akrep venomunu sağlıklı şartlarla yurt dışına satışını yapıyoruz. Şu an Almanya ve Fransa ülkelerindeki iş adamları ile görüşme halindeyiz. Onlarla satış sözleşmelerini imzalamak üzereyiz. Şu an 5 bin adet akrep tesisimizde mevcut, bunu arttırmayı da planlıyoruz" dedi.