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Gündem Sandık sayımı ne zaman biter, oy sayımı başladı mı, kaçta başlıyor, ne zaman? Sandıklar kaçta açılıyor?
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Sandık sayımı ne zaman biter, oy sayımı başladı mı, kaçta başlıyor, ne zaman? Sandıklar kaçta açılıyor?

31 Mart oy sayımı ve sandıkların açılmaya başlayacağı saat için araştırmalar hızlandı. 2024 yerel seçimleri oy kullanma işlemi YSK tarafından belirlenen sandıklarda tamamlandıktan sonra oy sayım işlemi başlayacak. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanıyor. Önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idarelerin belirleneceği 2024 yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç de ilk kez oy verdi. Sandıkların kapanmasının ardından 'Oy sayımı saat kaçta başlayacak' sorusu gündeme geldi.

• 31 Mart 2024 - 18:00 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 18:00 • Son Güncelleme:
1 Sandık sayımı ne zaman biter, oy sayımı başladı mı, kaçta başlıyor, ne zaman Sandıklar kaçta açılıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırdıktan sonra il il yerel seçim sonuçları ve verileri de geliyor. 31 Mart yerel seçim oy sayımı saat kaçta başlayacak, seçim sandıkları ne zaman açılacak? 31 Mart Pazar Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek. 32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken, diğer illerde ise oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı. Peki, oy sayımı başladı mı, kaçta başlıyor? Sandıklar kaçta açılıyor? Sandık sayımı ne zaman biter?

2 Sandık sayımı ne zaman biter, oy sayımı başladı mı, kaçta başlıyor, ne zaman Sandıklar kaçta açılıyor

34 partinin yarışacağı, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı bu seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez sandığa gidecek. Seçmenler, beyaz, turuncu, mavi ve sarı olmak üzere dört pusula ile kullanacak oyuyla 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.

3 OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SANDIK SAYIMI NE ZAMAN BİTER

OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SANDIK SAYIMI NE ZAMAN BİTER?

Seçmenler oy verme işlemini, 32 doğu ilinde saat 07.00-16.00 arası, diğer illerde de 08.00-17.00 saatleri arasında tamamlayacak.

4 Sandık sayımı ne zaman biter, oy sayımı başladı mı, kaçta başlıyor, ne zaman Sandıklar kaçta açılıyor

Seçim sandıklarında oy verme kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oyların sayımına geçilecek.

5 YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yener yaptığı açıklamada, "An itibarıyla oyumuzu kullandık. Tüm seçmenlerimizin oylarını kullanmalarını bekliyoruz. Olumsuz bir durum yok, sorunsuz şekilde oy verme işlemi devam ediyor. Saat 21:00’de yayın yasakları sona eriyor. Saat 17:00’den sonra yayın yasakları kalkmadan basın mensuplarımızın kurallara uymasını istiyoruz" dedi.

6 OY SAYIMI ARALIKSIZ YAPILACAK

OY SAYIMI ARALIKSIZ YAPILACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy sayımının kanun gereği 'iftar saatinde mola verilmeden aralıksız yapılması' kararı verildi.

7 Sandık sayımı ne zaman biter, oy sayımı başladı mı, kaçta başlıyor, ne zaman Sandıklar kaçta açılıyor

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca YSK'ya gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda 'sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı' ifade edildi ve 'sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği' soruldu.

8 Sandık sayımı ne zaman biter, oy sayımı başladı mı, kaçta başlıyor, ne zaman Sandıklar kaçta açılıyor

Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü' başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır' hükmü bulunduğu hatırlatıldı. YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple 'oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine' oy birliğiyle karar verdi.