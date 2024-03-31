Sandık sayımı ne zaman biter, oy sayımı başladı mı, kaçta başlıyor, ne zaman? Sandıklar kaçta açılıyor?
31 Mart oy sayımı ve sandıkların açılmaya başlayacağı saat için araştırmalar hızlandı. 2024 yerel seçimleri oy kullanma işlemi YSK tarafından belirlenen sandıklarda tamamlandıktan sonra oy sayım işlemi başlayacak. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanıyor. Önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idarelerin belirleneceği 2024 yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç de ilk kez oy verdi. Sandıkların kapanmasının ardından 'Oy sayımı saat kaçta başlayacak' sorusu gündeme geldi.
• 31 Mart 2024 - 18:00 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 18:00 • Son Güncelleme: