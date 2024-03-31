Sandık sayımı ne zaman biter, oy sayımı başladı mı, kaçta başlıyor, ne zaman? Sandıklar kaçta açılıyor?

34 partinin yarışacağı, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı bu seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez sandığa gidecek. Seçmenler, beyaz, turuncu, mavi ve sarı olmak üzere dört pusula ile kullanacak oyuyla 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.