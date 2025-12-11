Sanayide çırak bulmak zorken o kendi isteğiyle girdi: Ordu'da sanayinin tek kız çırağı

6

İş yeri sahibi Sabahattin Şeyhoğlu, Dilem'in azminden ve çalışmasından memnun olduklarını ifade etti. Şeyhoğlu, "Daha önce böyle bir çalışanımız olmadı, sanayide de ilk. Kendisinden çok memnunuz. Çok istekli, zaten istek olmasa bu iş olmaz. Geldikten sonra atölyemize düzen geldi. İstediği sürece kendisiyle çalışmaya devam edeceğiz. Burada yetişip kendisine bir atölye açarsa gurur duyarım" şeklinde konuştu.