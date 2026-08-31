Samsun’da dev proje! 99 mahalleyi ilgilendiriyor: Çalışmalar sürüyor

2

Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ile 2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali 2. Kısım Projesi'nin toplam maliyeti 1 milyar 506 milyon TL. Şu ana kadar yüzde 51'i tamamlanan, 53 bin 507 hektar toplam drenaj alanı bulunan projenin 32 bin 407 hektarı rehabilitasyon alanı, 21 bin 100 hektarı ise yeni çalışma alanı olarak dikkat çekiyor. 4 Mayıs 2023'te başlanan proje kapsamında 2025 yılı ve öncesinde 18 bin hektar alan tamamlandı. Bu yıl 5 bin hektar alanda çalışma yürütülürken, 2027 yılı ve sonrası için ise 30 bin 507 hektar alanın yapılması bekleniyor.