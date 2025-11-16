Sakarya'ya yeni köprü ve duble yol müjdesi! Açıklama geldi, detaylar netleşti

2

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şöyle konuştu:"Tarihi bir adım atarak Yazlık Kavşağı'nı en modern ulaşım teknikleriyle modernize edecek ve binlerce araçlık yükü rahatlıkla sağlayabilecek bir kavşak noktasına dönüştüreceğiz. Ulaşımda aksamaların önlenmesi için ise bir dizi planlamalar yapıyoruz. İlk adımı Yenikent Bölgesi'nden şehir merkezine ulaşım sağlayacak araçları alternatif bir çıkış noktası ve duble yol inşa ederek atıyoruz. Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı’ndan merkez istikametine giden vatandaşlarımız artık yeni köprü ve duble yola bağlanarak kavşak trafiğine girmeden yoluna devam edebilecek. Bu projeyi aynı zamanda Yazlık Kavşağı Metrobüs Durağı’na entegre ederek köprüdeki yaya trafiğini istasyona rahatlıkla ulaştıracak ve bu noktada bir asansör sistemi devreye alacağız."