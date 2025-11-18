Sakarya'ya değer katacak projede önemli aşamaya gelindi! Çalışmalar hızla sürüyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
18.11.2025 - 17:17

Kaynak : İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 4 bin metrekare alan üzerine kurulan Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projesinde kritik bir eşik aşıldı. Yarı olimpik havuzun zemin betonu ve temel kirişleri atılırken, sıva işlemleriyle birlikte tesisin ilçenin sosyal dokusunu değiştirecek yapısı hızla yükseliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye ilçesinde hayata geçirilen Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın Sakarya’da başlattığı tarihi spor yatırımları seferberliği çerçevesinde projelerden sadece bir tanesi olan Arifiye tesislerinde önemli bir aşamaya gelindi.

4 bin metrekare alan üzerine kurulan proje, oldukça işlevsel kullanım alanlarıyla binlerce vatandaşın yaşadığı ilçenin sosyal dokusunu değiştirecek, vatandaşların sosyal yaşamına değer katacak.

340 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzunda bodrum döşemesi üzeri dolgu malzemesi ve betonu inşa ediliyor. Havuz önü bina yapısında ise temel kiriş betonu atılıyor. Diğer yandan Gençlik Merkezi’nde ise sıva işlemleri devam ediyor ve ilerleyen aşamada ince işçilikler ile mantolamaya başlanacak.