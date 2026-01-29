Sakarya’nın binlerce kişinin merakla beklediği proje yükseliyor! Yüzde 60 seviyesi aşıldı
29.01.2026 - 20:09Güncellenme Tarihi:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Pamukova ilçesinde inşa ettiği ve bölgede yaşayan binlerce kişinin merakla beklediği sosyal tesis projesinde yüzde 60 seviyesi aşıldı.
1
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede sosyal yaşamı güçlendirecek projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyor.
2
Bu çerçevede Pamukova’nın Mekece Mahallesi’nde inşa edilen Sosyal Tesis Projesi’nde yüze 60 seviyesi aşıldı.
3
Şehrin en güney ucunda, 630 metrekarelik alan üzerinde yükselen proje, bölgedeki binlerce kişi tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
4
Çatı imalatı, taşıyıcı kolon, duvar örümü, elektrik tesisatı işlemleri tamamlandı ve iç mekan işçiliklerine geçildi.
5