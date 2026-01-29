GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sakarya’nın binlerce kişinin merakla beklediği proje yükseliyor! Yüzde 60 seviyesi aşıldı

29.01.2026 - 20:09

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Pamukova ilçesinde inşa ettiği ve bölgede yaşayan binlerce kişinin merakla beklediği sosyal tesis projesinde yüzde 60 seviyesi aşıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede sosyal yaşamı güçlendirecek projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Pamukova’nın Mekece Mahallesi’nde inşa edilen Sosyal Tesis Projesi’nde yüze 60 seviyesi aşıldı.

Şehrin en güney ucunda, 630 metrekarelik alan üzerinde yükselen proje, bölgedeki binlerce kişi tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Çatı imalatı, taşıyıcı kolon, duvar örümü, elektrik tesisatı işlemleri tamamlandı ve iç mekan işçiliklerine geçildi.

