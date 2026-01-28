Sakarya'da '4. Cadde' projesi hayat geçiyor! Serdivan ve Beşköprü birbirine bağlanıyor: Makineler sahaya indi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
28.01.2026 - 18:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Serdivan ile Beşköprü arasındaki ulaşım süresini azaltacak olan "4. Cadde" projesinde çalışmalar başlatıldı. Yeni duble yol ile mevcut 4 buçuk kilometrelik güzergah bin 200 metreye düşecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin ulaşım ağını güçlendirecek yeni arter hakkında açıklamalarda bulundu.

Üniversite Caddesi ile Beşköprü bölgesini birbirine bağlayacak olan proje çerçevesinde iş makineleri sahaya indi.

Zorlu bir topografik yapıda inşa edilecek olan yol, tamamlandığında Serdivan ve şehir merkezinden Beşköprü’ye geçişlerde kesintisiz bir hat oluşturacak.

Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Başkan Yusuf Alemdar, "Adapazarı ve Serdivan'dan üniversite güzergahı ya da 32 Evler üzerinden Beşköprü'ye ulaşan vatandaşlarımızın 4 buçuk kilometrelik yolunu yaklaşık 1 kilometreye düşürüyoruz.

20 metre genişliğindeki çift şeritli duble yol, bölgedeki yerleşim alanlarına büyük bir kolaylık sunacak" dedi.

