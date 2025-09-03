Sakarya'da 3 yeni su kaynağı keşfedildi! Geyve'ye saniyede 50, günde 4.3 milyon litre su takviyesi!

3

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizin içme suyu geleceğini güvence altına almak için alternatif kaynak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hamza Pınarı, Belpınar ve Göktepe bölgelerinden yeni kaynaklarımızı süratle sisteme dahil ediyoruz. Sakarya’nın her noktasında kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlamak için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Bulunan kaynaklar saniyede 50 litre, günlük 4 milyon 320 bin litre içme suyu 40 bin aboneye kesintisiz bir şekilde ulaştırılacak.