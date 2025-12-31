Sakarya yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşı günü 1 Ocak ve 31 Aralık’ta Sakarya'da okullar kapalı mı, ders var mı? (Valilik açıklaması)
Yeni yıl heyecanı tüm Türkiye'yi sararken, Sakarya'daki öğrenci ve veliler "Yılbaşında okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle 31 Aralık'ın yarım gün olup olmadığı ve 1 Ocak'ın hangi güne denk geldiği en çok araştırılan konular arasında. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre Sakarya'da okulların tatil durumu...
Sakarya'da yaşayan öğrenci ve veliler için yılbaşı tatili detayları netleşti. Yeni yıl heyecanı tüm Türkiye'yi sararken, Sakarya'daki öğrenci ve veliler "Yılbaşında okullar tatil mi?" sorusunu merak ediyor.
1 Ocak 2026 Perşembe günü Sakarya'da ve tüm Türkiye'de okullar tatil. 1 Ocak günü resmi tatil statüsünde olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verilecek. Sakarya'da kamu kurumları, bankalar ve resmi daireler de 1 Ocak günü kapalı olacağından, öğrenciler için ders zili çalmayacak.
MEB takvimine göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullarda tam gün eğitim devam edecek. Okullarda yoklama alınmaya devam edilecek ve dersler normal saatinde işlenecek. Yarım gün tatil uygulaması yasal olarak bulunmamakta.