Sakarya Hendek'te bir mahallenin başı dertte! Evler yamuldu, yollar metrelerde aşağı çöküyor: 'Kalıcı çözüm istiyoruz'
Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Bakacak Mahallesi, 2017'den bu yana bölgedeki taş ocağı faaliyetleri ve toprak altındaki su hareketliliği sebebiyle adeta parçalanıyor. 2020'dan sonra hızlanan kaymalar, düzenli olarak onarılan yolların çökmesine ve evlerin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Mahalle sakinleri, can güvenliği endişesiyle bölgeyi terk ederken, kalanlar ise kalıcı çözüm talep ediyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bölgedeki taş ocağı, mahalleyi parça parça kaymasına sebep oluyor. Düzenli olarak bakımı yapılan yollar her ay çökerken araziler ise metre metre ilçe merkezine yaklaşıyor. Evlerin yamulduğu ve birçok kişinin terk ettiği bölgede kalan bazı vatandaşlar, kalıcı bir çözüm istiyor.
Hendek ilçesinde bulunan Bakacak Mahallesi, 2017 yılından beri toprak içinden geçen su ve bölgede bulunan taş ocağının çalışmaları sebebiyle kayıyor. 2020 yılında daha da hızlanan bu kaymalar sebebiyle düzenli olarak yenilenen yollar çöküyor, evler yamuluyor.
Afet bölgesi ilan edilen mahallede can korkusu yaşayan vatandaşlar bölgeyi terk ederken kalan bazı vatandaşlar kalıcı bir çözüm istiyor.
Yağışlarla beraber kaymaların sıklaştığını aktaran mahalle sakini Osman Yıldırım, kendi bahçesinin alanında kayma olmadığını ancak tedirgin olduğunu vurguladı.
Mahalle sakini Osman Yıldırım, "Bu bölgede taş ocağı var ve orası yol altında çalışma yapmaya başladığından beri çökme ve kayamalar oluyor. Burası heyelan bölgesi ilan edildi. Bizim tek isteğimiz bu taş ocağının kapatılması. Bu bölge oturma alanları değil hep fındıklık bahçesi ama insanlar buralara ev yapıp fındık zamanı kalıyor.
Benim bahçemin olduğu yer heyelan bölgesi ilan edilmedi ama tam köşesinden geçiyor sınır. Bu durum böyle devam ederse yakın zamanda benim bölgeme de sirayet edecek, bunun korkusunu yaşıyoruz. Burada can kaybımız da olabilir. Yetkililer buralara gelerek kontrol ettiler hatta Sakaya Büyükşehir Belediyesi burada hemen hemen her ay çalışma yapıyor.
Çöken yollara asfalt atıyorlar. Heyelan bölgesinde kalan bir komşumuz taş ocağını mahkemeye verdi. Şantiye yaklaşık 4 ay kapalı kaldı ama sonrasında yeniden faaliyete geçti.
Komşumuz bahçe içine evini yaklaşık 3 yıl önce yaptı ama buraya ‘oturulmaz' kararı verildi ve burayı terk edip gitti" dedi.