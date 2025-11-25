Sakarya Hendek'te bir mahallenin başı dertte! Evler yamuldu, yollar metrelerde aşağı çöküyor: 'Kalıcı çözüm istiyoruz'

6

Benim bahçemin olduğu yer heyelan bölgesi ilan edilmedi ama tam köşesinden geçiyor sınır. Bu durum böyle devam ederse yakın zamanda benim bölgeme de sirayet edecek, bunun korkusunu yaşıyoruz. Burada can kaybımız da olabilir. Yetkililer buralara gelerek kontrol ettiler hatta Sakaya Büyükşehir Belediyesi burada hemen hemen her ay çalışma yapıyor.