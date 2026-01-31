Sakarya 22 yaşındaki Sude'yi konuşuyor! "Ağabey" diyen yolcular onu görünce donup kalıyor
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sude Naz Topçu babasının yanında muavinlik yaparak büyüdüğü aracın şoförü oldu. Hem ebelik okuyan hem de onlarca yolcunun sorumluluğunu taşıyan Sude'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki ebelik öğrencisi Sude Naz Topçu, çocuk yaşta babasının yanında muavinlik yaparak başladığı dolmuş serüvenini, ehliyetini ve gerekli evraklarını aldıktan sonra direksiyon başına geçerek sürdürüyor. Yolcuların ve çevredekilerin dikkatini çeken genç kadın, cesareti ve azmiyle tüm kadınlara örnek teşkil ediyor. Topçu’nun davranışı, özellikle genç kızlara kendi hayallerini gerçekleştirme hususunda ilham veriyor.
Dolmuş şoförlüğüne başlama hikayesinden bahseden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sude Naz Topçu, "Ben bu işe küçük yaşlarda Kocaali ilçesinde babamın çalıştığı durakta başladım. Kullandığım minibüste büyüdüm. Babamın yanında muavinlik yaparak buralara geldim. Şimdi de minibüsün direksiyonunda ben varım. Zamanla baba mesleği olarak gelişti, bende cesaretim ve kendime olan güvenimle ilerledim. Beni şoför koltuğunda gören vatandaşlar çok şaşırıyor.
Bazı vatandaşlar, minibüse adım atar atmaz, "Ağabey" diyor ama gördükten sonra "Abla, pardon" diyorlar. Ama birçok kişi gururla bakıyor özellikle kadınlar, örnek bir kişilik olduğumu düşünüyorlar. Herkesin desteğini hissediyorum. Normal bir otomobili sürerken en fazla 4 kişinin sorumluluğunu alıyorsunuz ama ben bu minibüste çok fazla insanın sorumluluğunu alıyorum. Trafikte de tüm insanların sorumluluğunun bende olduğu düşüncesiyle ilerliyorum yolda ve olabildiğince maksimum seviyede dikkatli oluyorum" dedi.
Kadınlara çağrıda bulunan Topçu, "Kadınlar benimle gurur duyuyor ama illaki kınayanlarda oluyordur. Kadınlar kendilerine güvendikleri sürece her şeyi başarabilirler. Hiç kimseye ihtiyacımız yok, her alanda sadece kadınların kendilerine olan güvenine ihtiyacı var" dedi.
Vekaleten durak başkanlığı yapan Muzaffer Tayfun, "Kızımız, üniversite okuyor ve çalışkan. Hevesli bir genç ve biz hevesli gençleri aramızda görmekten gurur duyuyoruz. Kadınların her dalda iş yapabileceğine güzel bir örnek. Ben kadınların bu işe eğilim göstermesini istiyorum. Genelde kadınlar için araç kullanamaz diye bir ön yargı var bu şekilde ön yargıyı yenmiş oluyoruz ve kızlarımızın neleri başardığını göstermiş oluyoruz" şeklinde konuştu.