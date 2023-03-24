Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Ramazanda sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı, kaza gerektirir mi, sahurda ezan bitene kadar su içilir mi?
Sahur vaktinde sabah ezanının okunmasının ardından bir şey yiyip içilmez. Bu nedenle ezan okunduğunda niyet edilerek oruca başlanmalıdır. Ne yiyip içiliyorsa bırakılmalıdır. Ramazan ayında sabah ezanı okunmasıyla oruca başlama vakti de başlamış olur. Fakat Diyanet’in açıklamasına göre ezan okunduğu sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında sakınca yoktur.
Diyanet, ezan okunduğu esnada su içmek ya da bir şey yemek ile ilgili şu bilgilere yer veriyor;
'Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.'
Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar.