Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Ramazanda sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı, kaza gerektirir mi, sahurda ezan bitene kadar su içilir mi?

Sahur vaktinde sabah ezanının okunmasının ardından bir şey yiyip içilmez. Bu nedenle ezan okunduğunda niyet edilerek oruca başlanmalıdır. Ne yiyip içiliyorsa bırakılmalıdır. Ramazan ayında sabah ezanı okunmasıyla oruca başlama vakti de başlamış olur. Fakat Diyanet’in açıklamasına göre ezan okunduğu sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında sakınca yoktur.