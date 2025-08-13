Sahil yolu harman yeri oldu: Karadenizli üretici kurutma sorununa ilginç çözüm buldu

6

Fındık üreticilerinden Selahattin Canustaömer ise sahilde fındığın daha erken kuruduğunu kaydederek, "Fındık var ama yarısı çürük, içi boş. Maalesef kokarcaya karşı gerekli önlemler alınmadı. Geçen sene 500-600 kilogram fındık üretmiştik ancak bu sene 200 kilogram ancak çıkar ya da çıkmaz. Fındık üreticisi, fındığını serecek başka bir alanı olmadığı için buraya getirmek zorunda kalıyor. Hem güneş hem de güvenlik açısından mecburen buraya seriyoruz. Evimiz karşıda, bazen geceleri kalkıp kontrol ediyoruz. Şu sıralar fındığın serilme zamanı, iki-üç gün sonra da patosa vurulur. Şu an hava tam istediğimiz gibi, iki güne kadar fındığımız kurur. Bu alanlara genelde akrabalar fındığını serer," şeklinde konuştu.