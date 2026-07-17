SAĞLIK BAKANLIĞI | İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2026 | Sağlık Bakanlığı Haziran kura sonuçları nereden sorgulanır?

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İller arası tayin sonucunda ataması gerçekleşen sağlık personellerinin belirlenen süreler içerisinde ilişik kesme ve yeni görev yerine başlama işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.



Sonuçların açıklanmasının ardından genellikle şu süreçler takip ediliyor:



Atama bilgisinin kontrol edilmesi

Kurum yönetimine bilgi verilmesi

İlişik kesme işlemlerinin başlatılması

Göreve başlama tarihinin öğrenilmesi

Yeni görev yeri evraklarının tamamlanması



Sağlık çalışanlarının herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için resmi duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.