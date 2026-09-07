Safranın atığından yoğurt üretilecek: KBÜ projesi TÜBİTAK desteği kazandı

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Buran, safranın tescilli ve coğrafi işaretli değerli bir ürün olduğuna dikkati çekerek, safran üretiminde ortaya çıkan yan ürünlerin atık olarak değerlendirilmek yerine ekonomiye kazandırılmasını istediklerini ifade etti.Safran bitkisinin hasat edilen bölümünün büyük kısmının yan ürün olarak ayrıldığını aktaran Buran, "Burada öncelikli olarak safran stameni yan ürünleri anlamında bakıldığında safranın toplanılan kısmı yüzde 93 yan ürünü olarak atılan kısım içerisindeki ayırılan bir bileşeni. Biz de bu değerli bileşeni gıda ürünü içerisindeki özellikle en çok tüketilen fermente süt ürünlerindeki yoğurt içerisine konularak zenginleştirilmesini sağladık" diye konuştu.