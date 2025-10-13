Safranbolu'da 'mor altın' hasadı başladı! Kilosu 450 bin TL'den alıcı buluyor: Mucize bitkinin görsel şöleni turist akınına uğruyor

2

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.



Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı geçen yıl 450 bin liradan satıldı.