Sadece Trabzon'da üretilecek, dünya tarihine geçecek! Yeni yöntemle fiyat düşecek

6

Dünyada laboratuvarda üretilen vanilin için belirli bakteriler kullanıldığını aktaran Ay, kendi seçtikleri bakterilerin daha önce vanilin üretiminde kanıtlanmadığını, projenin özgünlüğünün de buradan geldiğini vurguladı.Fulya Ay, literatürde Türkiye'deki vanilin üretimine dair yeterli çalışma bulamadıklarını ifade ederek, "Vanilinin biyoteknolojik yöntemle üretilmesiyle ilgili olarak genelde diğer ülkelerde yapılan çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'deki bu açığı bu projeyle kapatmış oluyoruz aslında. Çalışmalar güzel giderse çok şeyler çıkacak. Bu anlamda Türkiye'de yapılmayan işleri yapmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Tolga Okan ise dünya genelinde vanilin üretiminin hedeflenenin çok altında olduğunu söyledi.