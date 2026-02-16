Sadece Samsun'da yetişiyor! Evde yapıp tüm Türkiye’ye satıyorlar: Sipariş yağıyor

4

Biber tuzunun en önemli özelliğinin yalnızca Çarşamba'da yetişen kıl biberden üretilmesi olduğunu ifade eden Şen, "Çarşamba biber tuzu kapya biber gibi farklı türlerden üretilmez. Biberler sahil kesimlerinde, köylerde kumlu toprakta yetişir ve denizden aldığı nem ürüne ayrı bir aroma katar. Üretim aşamasında biberler fırınlanır, kek gibi pişirilir, kızartılır ve soğutulduktan sonra özel işlemlerden geçirilir" diye konuştu.Biber tuzunun içeriğinde yalnızca Çarşamba'da yetişen ham maddelerin kullanıldığını vurgulayan Şen, ürünün içine dışarıdan herhangi bir katkı eklenmediğini, kendine özgü lezzetinin bu doğal üretim sürecinden kaynaklandığını belirtti.