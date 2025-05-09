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GündemSadece Manisa'da görülüyor! Yılda 1 kez ortaya çıkıyor, 10 gün ömrü var, bunu yapan 557 bin TL hazırlasın
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Sadece Manisa'da görülüyor! Yılda 1 kez ortaya çıkıyor, 10 gün ömrü var, bunu yapan 557 bin TL hazırlasın

Manisa ve İzmir arasında flora ve fauna açısından zengin bölgede bulunuyor. Her yıl sadece 1 kez görülüyor. Doğaseverlerin görmek için akın ettiği yüksek rakımlı bölgede 10 günlük ömrü bulunuyor. Manisa için büyük bir değere sahip, eğer bunu yaparsanız 557 bin TL ödemek zorunda kalıyorsunuz. İşte detaylar...

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
• 09 Mayıs 2025 - 17:32 • Son Güncelleme:
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
• 09 Mayıs 2025 - 17:32 • Son Güncelleme:
1Sadece Manisada görülüyor Yılda 1 kez ortaya çıkıyor, 10 gün ömrü var, bunu yapan 557 bin TL hazırlasın

Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı'nda sadece 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa lalesi (Tulipa orphanidea), çiçek açtı.

2Sadece Manisada görülüyor Yılda 1 kez ortaya çıkıyor, 10 gün ömrü var, bunu yapan 557 bin TL hazırlasın

Senede bir kez hava durumuna göre nisanın son haftası ya da mayıs ayının ilk haftasında açan baharın müjdecisi laleler doğaseverlerin ilgisini çekerken; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü doğa etkinliği düzenledi.

3Sadece Manisada görülüyor Yılda 1 kez ortaya çıkıyor, 10 gün ömrü var, bunu yapan 557 bin TL hazırlasın

Öğrenciler, rehberler eşliğinde Manisa lalesini yakından tanıdı, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bol bol fotoğraf çekti. MCBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şık, "Her yıl, ortalama mayıs ayında bu güzelliği, bu şenliği yaşıyoruz. Doğal olarak Manisa kentinin de simgesi olan Manisa lalesi, pek çok kentli gibi ülke içinden gelen başka insanlar, başka şehirlerin insanları tarafından da merakla izleniyor. Yeşilin içerisindeki bu güzellik, insanların ilgisini çektiği kadar, biraz korkuya da sebep oluyor" diye konuştu.

4Sadece Manisada görülüyor Yılda 1 kez ortaya çıkıyor, 10 gün ömrü var, bunu yapan 557 bin TL hazırlasın

Prof. Dr. Levent Şık, "Bu laleyi koparmanın cezası bu yıl 557 bin TL olarak belirlendi. Bu nedenle lalelerin fotoğraflarını çekmek, yanlarında bulunmak, onlarla vakit geçirmek elbette güzel ancak onlara zarar vermememiz gerekiyor. Spil Dağı'nda şimdiye kadar şarkılara da konu olan sarı lale ve şu anda çevremizde de görülebilen kırmızı lale olmak üzere 2 renk lale gözlemledik.

5Sadece Manisada görülüyor Yılda 1 kez ortaya çıkıyor, 10 gün ömrü var, bunu yapan 557 bin TL hazırlasın

Ancak 2015 yılında yaptığımız çalışmada, Manisa'nın Demirci Bardakçı Dağı ve Alaşehir'in yüksek kesimlerinde, morfolojik olarak farklılık gösteren lale türlerine de rastladık. Buradaki laleler tamamen kırmızı renkteyken; bazı bölgelerde sarı bantlar içeren laleler de bulunuyor. Bu farklılıkların araştırılması için genetik çalışmalar başlattık ancak henüz 'Bu bitki diğerlerinden farklıdır' diyebileceğimiz sonuçlara ulaşamadık. Önemli olansa Manisa'nın bu bitkiye yoğun şekilde ev sahipliği yapıyor olmasıdır" diye konuştu.

6Sadece Manisada görülüyor Yılda 1 kez ortaya çıkıyor, 10 gün ömrü var, bunu yapan 557 bin TL hazırlasın

Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı ise "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla Spil Dağı Milli Parkımızda bulunan, buraya özgü Manisa lalesi için kurum olarak korumasını düzenli olarak yapmaktayız. Amacımız, gelen ziyaretçilerin de bu hassasiyeti devam ettirmesi. Jandarma ve diğer kolluk kuvvetleri, bilhassa ziyaretçilerin yoğun olduğu dönemlerde, vatandaşlara gerekli ikazları yapıyorlar. Manisa lalesi bizim için büyük bir değer. Manisa lalesi yanı sıra diğer endemik bitki türlerimizin de korunması devam ediyor. Amacımız, bu güzelliği, bu bitki çeşitliliğini, bizden sonraki nesillere en sağlıklı ve en yoğun şekilde ulaştırmak" dedi.

7Sadece Manisada görülüyor Yılda 1 kez ortaya çıkıyor, 10 gün ömrü var, bunu yapan 557 bin TL hazırlasın

Halil Kale Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Alper Kurt de "Manisa lalelerini görmeye, Spil Dağı'nda gezmeye geldik. Gerçekten güzel. Endemik bir tür olduğu için mükemmel gözüküyorlar. Koparma cezasını duyunca şaşırdım. Bastığım yerlere dikkat ediyorum. Sadece bu bölgeye has olduğu için koparmak gerçekten büyük bir suç olmalı. Doğa mirasına sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. 9'uncu sınıf öğrencisi Havva Betül Dönmez ise "Manisa'da yaşamama rağmen Manisa lalesini ilk defa görüyorum. Çok güzel, ülkemizde bu şekilde endemik türlerin bulunması ve koruma altına alınması çok hoşuma gitti. Ayrıca en çok şaşırtan şeylerden biri de koparmasının cezasının çok büyük olması. Çok güzel bir etkinlik oldu" dedi.