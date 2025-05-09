Sadece Manisa'da görülüyor! Yılda 1 kez ortaya çıkıyor, 10 gün ömrü var, bunu yapan 557 bin TL hazırlasın

Halil Kale Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Alper Kurt de "Manisa lalelerini görmeye, Spil Dağı'nda gezmeye geldik. Gerçekten güzel. Endemik bir tür olduğu için mükemmel gözüküyorlar. Koparma cezasını duyunca şaşırdım. Bastığım yerlere dikkat ediyorum. Sadece bu bölgeye has olduğu için koparmak gerçekten büyük bir suç olmalı. Doğa mirasına sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. 9'uncu sınıf öğrencisi Havva Betül Dönmez ise "Manisa'da yaşamama rağmen Manisa lalesini ilk defa görüyorum. Çok güzel, ülkemizde bu şekilde endemik türlerin bulunması ve koruma altına alınması çok hoşuma gitti. Ayrıca en çok şaşırtan şeylerden biri de koparmasının cezasının çok büyük olması. Çok güzel bir etkinlik oldu" dedi.