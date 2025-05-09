Sadece Manisa'da görülüyor! Yılda 1 kez ortaya çıkıyor, 10 gün ömrü var, bunu yapan 557 bin TL hazırlasın
Manisa ve İzmir arasında flora ve fauna açısından zengin bölgede bulunuyor. Her yıl sadece 1 kez görülüyor. Doğaseverlerin görmek için akın ettiği yüksek rakımlı bölgede 10 günlük ömrü bulunuyor. Manisa için büyük bir değere sahip, eğer bunu yaparsanız 557 bin TL ödemek zorunda kalıyorsunuz. İşte detaylar...
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
• 09 Mayıs 2025 - 17:32 • Son Güncelleme:
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
• 09 Mayıs 2025 - 17:32 • Son Güncelleme: