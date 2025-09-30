Sadece Ardahan'da yetişiyor: İçi dışı kırmızı! Hasat başladı

4

Kimse demesin ki elmanın içi kırmızı değil. Bu mevsim şartları ve küresel ısınmadan kaynaklı bir durum, şu anda bu yıl özelinde bu durumu atlattık, fakat önümüzdeki yıl ne olur onu da bilmiyoruz. Genel durumu bu yıl çok güzel. Ve 10 gün içerisinde içi dışı kırmızı elmada üretim tam olarak başlar'' dedi.