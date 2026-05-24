Sadece 2 ay ortaya çıkıyor: Artvin'de geçici doğa harikasına akın ediyorlar

Ardanuç Anaokulu Müdürü Eylem Güven, okul öncesi eğitim şenlikleri kapsamında kapalı salonlar yerine yeşille iç içe bir etkinlik planladıklarını belirterek, “Bugün öğrencilerin, velilerin ve protokolümüzle Tosunlu köyünde gölün etrafında bir şenlik düzenledik. Mayıs okul öncesi eğitim şenlikleri kapsamında bütün veli ve öğrenci grubumuzla bu alandayız. Öğrencilerimizi doğayla bütünleştirmek, doğayla birleştirmek, aslında biz etkinliklerimizi kapalı alanlarda, kapalı salonlarda değil; çocukların elinin, ayağının toprağa, yeşile değdiği doğal ortamlarda yapmak istedik. Bu bizim için ilkti, festivalimizin birincisiydi bu. Ardanuç Okulu Festivali’nin birincisi ilk kez göl etrafında yapıldı. Bizim burayı tercih etme sebeplerimiz arasında öncelikle bu ortamın doğasının korunması var. Doğası bozulmadığı için öğrencilerimizin bu doğal ortamı görmelerini istedik. Öğrencilerimize doğa bilinci kapsamında çöplerimizi toplayarak, ortamı doğal güzelliğiyle bırakarak gitmeyi öğreteceğiz” dedi.