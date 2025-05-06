Sabah kalkar kalmaz hayvanın altında buldu! Veteriner bile inanamadı, yumurtanın içinden 4 adet çıktı
Çankırı'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan bir vatandaş hayvanın altında buldu. Görür görmez telefonuna sarılan hayvan sahibi o anları kayıt altına aldı. Hayvanın altından çıkan yumurtanın içinden 1 değil tam 4 tane çıktı. Bu durum karşısında şoke olan çiftçi hemen veterinerin yolunu tuttu. İşte detaylar...
İHA
• 06 Mayıs 2025 - 12:56 • Son Güncelleme:
İHA
• 06 Mayıs 2025 - 12:56 • Son Güncelleme: