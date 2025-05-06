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GündemSabah kalkar kalmaz hayvanın altında buldu! Veteriner bile inanamadı, yumurtanın içinden 4 adet çıktı
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Sabah kalkar kalmaz hayvanın altında buldu! Veteriner bile inanamadı, yumurtanın içinden 4 adet çıktı

Çankırı'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan bir vatandaş hayvanın altında buldu. Görür görmez telefonuna sarılan hayvan sahibi o anları kayıt altına aldı. Hayvanın altından çıkan yumurtanın içinden 1 değil tam 4 tane çıktı. Bu durum karşısında şoke olan çiftçi hemen veterinerin yolunu tuttu. İşte detaylar...

İHA
• 06 Mayıs 2025 - 12:56 • Son Güncelleme:
İHA
• 06 Mayıs 2025 - 12:56 • Son Güncelleme:
1Sabah kalkar kalmaz hayvanın altında buldu Veteriner bile inanamadı, yumurtanın içinden 4 adet çıktı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Kadıköy köyünde tavuk besleyen çiftçi sabah kalkınca gözlerine inanamadı.

2Sabah kalkar kalmaz hayvanın altında buldu Veteriner bile inanamadı, yumurtanın içinden 4 adet çıktı

Tavuklarından birinin kuluçkasındaki yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı. Civcivin dört ayağını fark eden Mahmut Kayabaşı, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

3Sabah kalkar kalmaz hayvanın altında buldu Veteriner bile inanamadı, yumurtanın içinden 4 adet çıktı

Konuyla ilgili konuşan Veteriner Hekim Bilal Sevinç ise durumun genetik bozukluğu ya da çift yumurta ikizliğinden meydana geldiğini dile getirdi.

4Sabah kalkar kalmaz hayvanın altında buldu Veteriner bile inanamadı, yumurtanın içinden 4 adet çıktı

Operasyon ile civcivin iki ayağını almanın mümkün olduğunu söyleyen Sevinç, "Çerkeş ilçemizde 4 ayaklı bir civciv meydana gelmiş.

5Sabah kalkar kalmaz hayvanın altında buldu Veteriner bile inanamadı, yumurtanın içinden 4 adet çıktı

Bu durum, ya genetik bozukluk olabilir ya da gelişememiş çift yumurta ikizliğinden olabilir. Bu civciv maalesef çok uzun ömürlü olmayacaktır. Çok nadir de olsa bazen böyle vakalar ile karşılaşabiliyoruz.

6Sabah kalkar kalmaz hayvanın altında buldu Veteriner bile inanamadı, yumurtanın içinden 4 adet çıktı

Bu durumda civciv dengeli adımlar atamayıp düşecektir. Dört bacağı da yere basmıyorsa bacaklarının kesinlikle operasyon ile alınması gerekir. Sıkıntılı bir operasyon olmaz sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir" dedi.