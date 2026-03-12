Sabah ciğer, öğlen kebap, gece şırdan yiyen Adanalılara önemli uyarı!

2

'GÜZEL OLDUĞU KADAR RİSKLİ'



Klinikte gün geçtikçe obez hastalara daha sık rastladıklarına dikkati çeken Doç. Dr. Gamze Akkuş, "Adana’da özellikle biraz daha protein ağırlıklı beslenmeyi, et yemeyi, yağlı besinleri seviyoruz. Sabahları güne ciğer yiyerek başlamak gibi ilginç bir alışkanlığımız var. Ben bunu en çok Adana'da gözlemledim. Özellikle şehrin belli bölgelerinde sadece buna hizmet eden mekanlar var. Şırdan ve ciğer gibi sakatatın yanı sıra kebabın aşırı tüketimi Adana'yı, Adana yapan özelliklerden ama güzel olduğu kadar da riskli. Bu durum Adananın metabolik hastalıkların en çok görüldüğü illerden olmasına neden oluyor” diye konuştu.