Sabah başlıyor, akşama kadar sürüyor! Tekirdağ’da tarlalar hareketlendi
Tekirdağ’da baharın gelişiyle birlikte çiftçiler sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara inerek ayçiçeği ekimine başladı. Gün boyu süren yoğun mesaiyle tohumlar toprakla buluşturulurken, ortaya çıkan görüntüler üretimin gücünü ve emeğin değerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Tekirdağ’da çiftçilerin ayçiçeği ekim mesaisi aralıksız devam ediyor. Baharın gelmesiyle birlikte traktörleriyle tarlalarına çıkan üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar süren yoğun tempoyla tohumları toprakla buluşturuyor.Verimli Trakya topraklarında gerçekleştirilen ekim çalışmaları sırasında ortaya çıkan manzara, drone ile havadan görüntülendi.
Ayçiçeği, bölge çiftçisi için yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda geçim kaynağı ve geleceğe dair umut olarak görülüyor. Her yıl büyük bir emekle gerçekleştirilen ekim süreci, hasat döneminde yüzleri güldürmeyi hedefliyor. Üreticiler, bu yıl da bereketli bir sezon geçirmeyi umut ederken, ayçiçeğinin bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Tekirdağ’da devam eden ayçiçeği ekimiyle birlikte tarlalar sarıya hazırlanırken, ortaya çıkan görüntüler hem üretimin gücünü hem de emeğin değerini bir kez daha ortaya koydu. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince de ekimden hasa sezonuna kadar kontrol çalışmalarının süreceği belirtildi.