Sabah 9'da başlıyor, iftara kadar durmuyor! Elazığ'da fırınlarda tepsi kuyruğu
05.03.2026 - 12:10Güncellenme Tarihi:
Elazığ'da Ramazan ayının geleneği taş fırın yemekleri, bu yıl da iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasına girdi. Sabah saat 09.00'da başlayan fırın mesaisi, iftar vaktine kadar aralıksız sürüyor.
Vatandaşların evlerinde veya kasaplarda hazırlayıp pişirilmek üzere fırınlara teslim ettiği güveç ve tepsiler, ustaların maharetiyle iftar saatine yetiştiriliyor.
Fırın başında yemek pişiren usta Ferhat Akarbulut, "Ramazan ayında yoğunluğumuz normalde göre 5 kat daha fazla. Adana tepsi, güveç, Antep tava, Elazığ yöresine ait Palu tava, biftek ve kıymalı tepsi yemekleri yapıyoruz. Sabah saat 9 itibariyle yemeklerimizi fırına atmaya başlıyoruz ve iftara kadar aralıksız yemek pişiriyoruz" dedi.