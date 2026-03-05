GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSabah 9'da başlıyor, iftara kadar durmuyor! Elazığ'da fırınlarda tepsi kuyruğu
HaberlerGündem Haberleri Sabah 9'da başlıyor, iftara kadar durmuyor! Elazığ'da fırınlarda tepsi kuyruğu

Sabah 9'da başlıyor, iftara kadar durmuyor! Elazığ'da fırınlarda tepsi kuyruğu

05.03.2026 - 12:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ'da Ramazan ayının geleneği taş fırın yemekleri, bu yıl da iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasına girdi. Sabah saat 09.00'da başlayan fırın mesaisi, iftar vaktine kadar aralıksız sürüyor.

1Sabah 9'da başlıyor, iftara kadar durmuyor! Elazığ'da fırınlarda tepsi kuyruğu

Elazığ’da Ramazan ayının geleneği olan fırın yemekleri, bu yıl da sofraların başköşesinde yer alıyor. Şehrin dört bir yanındaki taş fırınlarda, normal günlere oranla kat kat artan bir yoğunluk yaşanıyor.

2Sabah 9'da başlıyor, iftara kadar durmuyor! Elazığ'da fırınlarda tepsi kuyruğu

Vatandaşların evlerinde veya kasaplarda hazırlayıp pişirilmek üzere fırınlara teslim ettiği güveç ve tepsiler, ustaların maharetiyle iftar saatine yetiştiriliyor.

3Sabah 9'da başlıyor, iftara kadar durmuyor! Elazığ'da fırınlarda tepsi kuyruğu

Fırın başında yemek pişiren usta Ferhat Akarbulut, "Ramazan ayında yoğunluğumuz normalde göre 5 kat daha fazla. Adana tepsi, güveç, Antep tava, Elazığ yöresine ait Palu tava, biftek ve kıymalı tepsi yemekleri yapıyoruz. Sabah saat 9 itibariyle yemeklerimizi fırına atmaya başlıyoruz ve iftara kadar aralıksız yemek pişiriyoruz" dedi.