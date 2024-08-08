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GündemRoblox niye açılmıyor, neden kapandı? Oyun sitesi Roblox ne zaman açılacak?
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Roblox niye açılmıyor, neden kapandı? Oyun sitesi Roblox ne zaman açılacak?

Çevrimiçi oyun platformu Roblox kapatıldı mı, neden açılmıyor sorusunun yanıtları milyonların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Roblox'ta yaşanan bu erişim sorunu, kullanıcıların sosyal medyada "Roblox ne zaman düzelecek?" ve "Roblox açılacak mı?" sorularına yanıt aramasına neden oldu. Peki Roblox kapatıldı mı, ne zaman açılacak?

• 08 Ağustos 2024 - 08:35 • Son Güncelleme:
• 08 Ağustos 2024 - 08:35 • Son Güncelleme:
1Roblox niye açılmıyor, neden kapandı Oyun sitesi Roblox ne zaman açılacak

Roblox kapatıldı mı, neden açılmıyor sorularının yanıtları oyunseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan sorgulamalarda, Roblox'a erişimin engellendiği bilgisi yer aldı. Bu erişim engeli kararı, kullanıcıların platforma giriş yapamamasına sebep oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki Roblox kapatıldı mı, neden açılmıyor?

2Roblox niye açılmıyor, neden kapandı Oyun sitesi Roblox ne zaman açılacak



Roblox Niye Açılmıyor, Yasaklandı mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir. ifadelerine yer verildi.

3Roblox niye açılmıyor, neden kapandı Oyun sitesi Roblox ne zaman açılacak



ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox Türkiye'nin ne zaman erişime açılacağına yönelik henüz bir açıklama bulunmuyor.

4Roblox niye açılmıyor, neden kapandı Oyun sitesi Roblox ne zaman açılacak