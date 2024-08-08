Roblox niye açılmıyor, neden kapandı? Oyun sitesi Roblox ne zaman açılacak?
Çevrimiçi oyun platformu Roblox kapatıldı mı, neden açılmıyor sorusunun yanıtları milyonların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Roblox'ta yaşanan bu erişim sorunu, kullanıcıların sosyal medyada "Roblox ne zaman düzelecek?" ve "Roblox açılacak mı?" sorularına yanıt aramasına neden oldu. Peki Roblox kapatıldı mı, ne zaman açılacak?
• 08 Ağustos 2024 - 08:35 • Son Güncelleme:
• 08 Ağustos 2024 - 08:35 • Son Güncelleme: