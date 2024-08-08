Roblox niye açılmıyor, neden kapandı? Oyun sitesi Roblox ne zaman açılacak?

Roblox kapatıldı mı, neden açılmıyor sorularının yanıtları oyunseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan sorgulamalarda, Roblox'a erişimin engellendiği bilgisi yer aldı. Bu erişim engeli kararı, kullanıcıların platforma giriş yapamamasına sebep oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki Roblox kapatıldı mı, neden açılmıyor?